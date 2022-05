Amazon cuenta en España con empleados de más de un centenar de nacionalidades

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Así, en la Comunidad de Madrid hay más de 85 nacionalidades en Amazon, siendo las más representadas la venezolana, la italiana y la rumana, la portuguesa, la francesa, la colombiana, la egipcia, la alemana, la argentina y la estadounidense.

En Cataluña, Amazon cuenta con más de 90 nacionalidades siendo Italia, Venezuela y Francia las nacionalidades más representadas, seguidas de Polonia, Alemania, China, Colombia, Portugal, Países Bajos y Rumanía; mientras que en Castilla-La Mancha hay empleados de más de 25 países diferentes trabajando en la compañía, con Venezuela, Colombia, Rumanía, Marruecos, Italia, Portugal, Perú, Ecuador, República Dominicana, y Polonia como nacionalidades con mayor presencia.

En Andalucía, Amazon cuenta con empleados de más de 25 nacionalidades trabajando en sus centros andaluces. Venezuela, Colombia, Italia, Portugal, Argentina, Polonia, Ecuador, Cuba, Rumanía y Marruecos son las nacionalidades mayoritarias en los centros. Murcia, por su parte, cuenta con una plantilla de más de 20 nacionalidades, siendo la venezolana, la italiana y la colombiana las que mayor representatividad tienen, seguidas de la peruana, la dominicana, la portuguesa, la hondureña, la británica, la francesa y la marroquí.

Como destaca la compañía, la diversidad, la igualdad y la inclusión juegan un papel vital y señala que en cada centro se realizan un sinfín de actividades para celebrar la diversidad y hacer que todos los empleados se sientan como en casa. Uno de los encargados de organizar este calendario diverso es César García, empleado del centro logístico de Alcalá de Henares (Madrid) y miembro del grupo 'Get Out Of The Box', que trabaja para fomentar la diversidad, la inclusión y la tolerancia.

"En Amazon celebramos el día de cada país, ofreciendo platos de gastronomías regionales, compartiendo expresiones en idiomas nativos... esto ayuda a que todos nos conozcamos mejor a través de intercambios culturales", comenta.

Uno de los empleados más entusiastas de la diversidad cultural es Mohamed Loudini, oriundo de Casablanca (Marruecos). Este empleado que lleva tres años en el centro de San Fernando de Henares (Madrid) destaca de la compañía "el ambiente, la diversidad, y los principios". A su juicio, "trabajar en una empresa así da gusto, no dejas de crecer y aprender". "Todos nos respetamos, somos prácticamente una familia", apostilla.

Además, Mohamed hace alusión a iniciativas como la confección de menús especiales para celebrar la diversidad cultural y facilitar la inclusión: "la gente en Amazon te facilita la inclusión seas de la religión que seas, con menús específicos o la adaptación de turnos".

A nivel global, Amazon cuenta además con trece grupos de afinidad, pensados para unir a trabajadores de diferentes unidades de negocio y localizaciones de todo el mundo con intereses comunes. Más de 90.000 empleados en todo el mundo pertenecen a alguno de estos grupos de afinidad, como el de Asiáticos en Amazon o el de Latinos, donde España aporta un gran número de miembros.