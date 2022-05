Feijóo pide a Ayuso y el PP centrarse en la economía sin entrar en las "cortinas de humo" de Sánchez, al que ve "débil"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este sábado ante la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el PP madrileño centrarse en la economía y lo que preocupa a los ciudadanos, sin entrar en las "cortinas de humo" y los "debates estériles" que pone encima de la mesa el Gobierno de Pedro Sánchez, al que considera el "menos preparado, más débil y más dividido" de la democracia.

"El presidente Sánchez ha demostrado su debilidad interna y ser preso y presa de los partidos políticos", ha proclamado Feijóo en la clausura del XVII Congreso del PP de Madrid, un día después de que Ayuso fuese elegida presidenta del partido con el 99,12% de los votos, algo que confirma, a su entender, que el partido sale "más unido, comprometido y sólido" para afrontar una "nueva etapa", con la vista puesta en las elecciones autonómicas y municipales de 2023.

Feijóo ha asegurado que Ayuso y él tienen en común los "ataques" del Gobierno y la izquierda, algo que ha achacado a que el PSOE está más cerca de perder las elecciones", tanto las de Madrid como las generales. "¡Prepárate Isabel! Yo estoy preparado para que nos ataquen todos los días. Eso es un buen síntoma", ha subrayado.

A renglón seguido, Feijóo ha centrado sus críticas en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que considera el "Gobierno menos preparado, más débil y más dividido" de la democracia, que además "no sabe hacer frente" a las crisis que tiene que afrontar el país. "Y no lo digo de forma satisfactoria sino muy preocupado", ha enfatizado, ante un auditorio entregado.

"SÁNCHEZ HA DEMOSTRADO SU DEBILIDAD ANTE SUS SOCIOS"

Según el jefe de la oposición, el Gobierno de Sánchez está "diseñado para politizar en Twitter, lucir fotos en Instagram o generar debates artificiales en las tertulias". Además, ha señalado que es un Gobierno "débil porque no tiene capacidad para decidir".

Así, ha resaltado que Sánchez ha demostrado "su debilidad ante sus socios y, por tanto, está rindiendo todas las instituciones del Estado para que sus socios parlamentarios le dejen unos meses más en La Moncloa".

"Sánchez también ha demostrado una enorme improvisación y debilidad en la política exterior española. Ha debilitado todos los consensos básicos en política exterior de los últimos 40 años. Y nos ha alejado de las instituciones atlánticas porque nuestros socios atlánticos no creen en los socios de Sánchez", ha manifestado.

Además de ser "un Gobierno poco preparado y débil", ha afirmado que en España tienen un Gobierno "dividido", en el que ya no solo confrontan los ministros del PSOE con los de Podemos, sino los propios ministros socialistas entre sí y "todos contra todos".

A su entender, la "paradoja" es que mientras se habla de los "líos" del Ejecutivo de Sánchez no se habla de que España "es el país con mayor inflación" de la UE y que no ha recuperado su riqueza previa a la pandemia.

"Mientras debatimos la letra pequeña de la última cortina de humo, no hablamos de que no somos capaces de cuadrar las cuentas y que estamos hipotecando España con una de las mayores deudas públicas de la UE", ha resaltado.

En este sentido, ha indicado que "mientras el Gobierno intenta enredar a España en debates estériles", cada día las familias españoles, sobre todo las de rentas medidas y bajas, tienen "más dificultades para llegar a fin de mes".

LAS INSTITUCIONES, "SATÉLITES DEL PSOE"

Además, Feijóo ha afirmado que en España las instituciones "han dejado de ser tales y ahora simplemente son satélites del PSOE", citando el caso de la Fiscalía General del Estado, la Abogacía del Estado, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Sobre el CIS, ha señalado que "siempre gana el mismo", en alusión a Sánchez, pero ha resaltado que incluso este sondeo recoge que dos de cada tres españoles consideran que la situación económica de España es mala o muy mala, y buena parte de los españoles admiten que los principales problemas del país son la crisis y el paro.

"La suma de todos los temas que han centrado las decisiones del Gobierno en los últimos meses no tiene nada que ver con las preocupaciones de los españoles", se ha quejado, para subrayar que el PP que dirige sí que se preocupará de esos problemas de los ciudadanos porque él quiere una España "competitiva, con menos déficit y menos deuda" y "con más empleo y más bienestar".

DEDICARSE A LA ECONOMÍA HASTA QUE ABRAN LAS URNAS

En este punto, ha dicho que "a eso es a lo que se van a dedicar" en el PP hasta que abran las urnas y seguirán "proponiendo reformas y medidas". De hecho, ha avanzado que si las medidas que plantean son "ninguneadas" por el Ejecutivo, como ha ocurrido hasta ahora con su plan económico, las tendrán preparadas para cuando lleguen a Moncloa.

"A estas alturas de mi vida y de mi carrera política, con la situación económica, social, institucional y territorial en nuestro país, no quiero ni pienso perder el tiempo ni las energías en debates que no llevan a ningún sitio ni entrar en polémicas que no sirven para mejorar la vida de la gente", ha resaltado.

Feijóo ha vuelto a reclamar a su partido que no se centre en "perder el tiempo" ni se "enrede" en la letra pequeña de "cortinas de humo" que el Gobierno de Sánchez pone encima de la mesa para "distraer" de lo principal.

"HE VENIDO PARA MEJORAR MI PAÍS, SU ECONOMÍA Y SUS INSTITUCIONES"

"He venido para mejorar mi país, su política, su economía y sus instituciones", ha declarado el líder del PP, para subrayar que este momento de "enorme dificultad" que ya se nota en España lo notarán más en los próximos meses y años.

Feijóo ha dicho que él quiere un PP que se "parezca a la gente" y que sea "amplísimo y diverso". "Quiero un PP con hambre y hambre es ganar. Y ganar es exactamente lo contrario de perder", ha asegurado, para avisar que mientras ganen serán "útiles" a los ciudadanos y que si no lo hacen, se debe dejar paso a "otros compañeros que lo consigan".

"Para eso, mezclémonos con la gente. Venimos de ahí, en el centro de la gente es donde estamos. No perdamos el tiempo en otras algaradas y otras discusiones estériles", ha abundado el presidente de los 'populares'.

Además, y aunque sabe que a los madrileños no les gustan "las imposiciones", ha pedido al PP de Madrid presentar candidaturas "sólidas" en los 179 municipios madrileños ante los comicios del próximo año. En el caso de la Comunidad de Madrid, se ha mostrado convencido que, tras este congreso, ya han puesto "la primera piedra de la próxima mayoría absoluta" en las autonómicas de mayo del 2023. "Ganas, ganas y a trabajar", ha concluido, con una ovación de los compromisarios.