(Crónica) El Almería falla al ascenso directo, a decidir en la última jornada

La UD Almería empató (1-1) en casa este sábado ante el Alcorcón, equipo ya descendido desde hace varias semanas, cuando tenía la opción de sellar de manera matemática su ascenso a Primera División, dos primeras plazas que se decidirán en la última jornada de LaLiga SmartBank entre los andaluces, el Eibar y el Valladolid.

Los de Rubi solo tenían que ganar en el Juegos Mediterrános para volver a la máxima categoría, pero cuando ya habían lanzado el asedio en busca del gol, Zarfino hizo el 0-1 en el minuto 81. Pese al jarro de agua fría, el Almería tuvo tiempo de levantarse y volver a rondar el gol hasta que lo encontró Arnau en el 93'.

Pese al largo descuento, el equipo de Rubi no logró el objetivo, que se jugará el próximo sábado en Leganés. A la última jornada llegarán empatados Eibar, primero con 80 puntos, y Almería, mientras que el Valladolid, tercero, tiene 78. El equipo 'armero' no falló en Ipurua ante el Tenerife (2-0), gracias a Stoichkov y Edu Expósito.

Mientras, el pucelano tuvo también una victoria cómoda (1-2) ante un Ibiza que se quedó con 10 en el minuto 44 por la segunda amarilla a Molina. Pese al doblete de Weissman, el final tuvo algo de suspense porque Cristian Herrera recortó distancias. El Eibar jugará en Alcorcón y el Valladolid, en casa con el Huesca, el sábado.

Además, la lucha por el 'Top 6' dio un vuelco en favor de la UD Las Palmas, gracias a su victoria (1-2) con remontada al Real Oviedo. El tanto triunfador de Jonathan Viera permite a los canarios colocarse sextos, a costa de los asturianos, y depender de sí mismos en la última jornada para jugar los 'playoffs' de ascenso. Esa disputa la acercó el Girona con su 2-0 al Mirandés

Antes de que se apretara la cosa por arriba, por abajo quedó sentenciada en el primer turno de la tarde. El Amorebieta y la Real Sociedad B consumaron su descenso a Primera RFEF, después de caer ante el Cartagena (5-0) y el Huesca (3-2).

Rubén Castro, con un triplete, sentenció al modesto equipo vizcaíno, un año después de su histórico ascenso. Mientras, la Real B también confirmó su breve paso por Segunda ante el Huesca, a pesar de reaccionar a un 2-0 en el primer tiempo. Los de Xabi Alonso murieron en la orilla por un gol de Juan Carlos en el minuto 93.

A falta de una jornada, las plazas de descenso ya quedan decididas, acompañando los dos equipos vascos a Alcorcón y Fuenlabrada. Mientras, respiran Sporting y Málaga, salvados sin necesidad de una mayor agonía a pesar de un mal sábado. Los de Abelardo empataron (0-0) con el 'Fuenla' y los andaluces cayeron (0-1) en casa contra el Burgos.

--RESULTADOS DE LA JORNADA 41.

-Viernes 20.

Zaragoza - Lugo 1-0.

-Sábado 21.

Cartagena - Amorebieta 5-0.

Fuenlabrada - Sporting 0-0.

Huesca - Real Sociedad B 3-2.

Málaga - Burgos 0-1.

Almería - Alcorcón 1-1.

Eibar - Tenerife 2-0.

Girona - Mirandés 2-0.

Ibiza - Valladolid 1-2.

Las Palmas - Oviedo 1-2.

Ponferradina - Leganés 0-3.