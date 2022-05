El ex primer ministro de Pakistán convoca una protesta multitudinaria contra el Gobierno para el 25 mayo

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El ex primer ministro de Pakistán Imran Jan, ha convocado a todos sus partidarios a protagonizar el próximo miércoles, 25 de mayo, una protesta multitudinaria ante el Parlamento del país para exigir la disolución del Gobierno tras volver a denunciar una conspiración liderada por Estados Unidos para echarle del poder.

Acompañado de la cúpula de su partido, el Movimiento para la Justicia en Pakistán (PTI), durante una rueda de prensa en Peshawar, Jan ha insistido una vez más en que Washington conspiró con la oposición para sacar adelante la moción de censura que le expulsó del cargo el pasado 9 de abril.

"Esta conspiración se fraguó hace ocho meses y me alertaron al respecto en junio. Después de agosto, entendí completamente lo que estaba sucediendo. Hicimos todo lo posible para que esta conspiración pudiera parar de alguna manera, pero desafortunadamente no pudimos detenerla", señaló el ex primer ministro.

Jan aduce que Estados Unidos se alió con simpatizantes de su gran rival político, el también ex primer ministro Nawaz Sharif, quien a su vez estaba siendo investigado por el exmandatario bajo sospecha de corrupción. "Y así acabaron empleando a gente de aquí, que es imposible que sean más corruptos, y que por lo tanto estaban dispuestos a cualquier cosa para evadir las acusaciones", ha explicado.

Así pues, el ex primer ministro ha convocado a todos sus partidarios el próximo miércoles a partir de las 15.00 (hora local) en la autopista de Srinagar, punto de partida de una "larga marcha" que tiene previsto terminar en el Parlamento.

En su discurso, Jan ha pedido al Ejército del país -- el estamento más influyente de la nación y con el que ha protagonizado más de un altercado -- que cumpla su promesa de "neutralidad" y se abstenga de impedir la marcha.

"Invito a todas las mujeres porque he visto vuestro enfado. Nunca había visto eso antes", ha declarado Jan antes de llamara a "gente de todos los ámbitos de la vida porque esto es una yihad (guerra santa), y no política"

"He decidido y le he dicho a todo mi equipo que tenemos que estar listos para sacrificar nuestras vidas", ha asegurado el ex primer ministro, en declaraciones recogidas por el diario 'Dawn'.

Jan, que ha perdido el apoyo de algunos aliados y de incluso miembros del partido que acabaron ejerciendo de tránsfugas -- aunque no votaron en su contra durante la moción al contar la oposición con los votos suficientes --, se niega a aceptar otra cosa que no sean nuevas elecciones para expulsar del poder a su sucesor, Shabhaz Sharif.