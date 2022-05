Experto: Viruela símica se habría expandido en fiestas en UE

LONDRES (AP) — Un destacado asesor de la Organización Mundial de la Salud describió el brote sin precedentes de la inusual viruela símica en países desarrollados como un “suceso fortuito” que podría deberse a contactos sexuales de riesgo en dos recientes fiestas masivas en Europa.

En una entrevista con The Associated Press, el doctor David Heymann, exdirector del departamento de emergencias de la OMS, dijo que la principal teoría para explicar la propagación de la enfermedad es la transmisión sexual entre hombres gays y bisexuales en dos fiestas celebradas en España y Bélgica. La viruela símica no había provocado grandes brotes en el pasado fuera de África, donde es endémica en animales.

“Sabemos que la viruela símica puede expandirse cuando hay contacto estrecho con las lesiones de alguien que está infectado, y ahora parece que el contacto sexual ha amplificado esa transmisión”, señaló Heymann.

Eso es un cambio significativo respecto al patrón habitual de contagio del virus en el centro y el oeste de África, donde la gente se contagia principalmente por animales como primates y roedores silvestres, y no se han propagado brotes a través de las fronteras.

La OMS ha registrado por ahora más de 90 casos de viruela símica en una docena de países, como Gran Bretaña, España, Israel, Francia, Suiza, Estados Unidos y Australia.

Las autoridades sanitarias en Madrid señalaron que la capital española ha registrado 30 casos confirmados por ahora. El consejero regional de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, indicó que se investigaban posibles lazos entre un acto reciente del Orgullo en Islas Canarias al que asistieron 80.000 personas y una sauna en Madrid.

Heymann presidió el viernes una reunión urgente del comité asesor de la OMS sobre amenazas de enfermedades infecciosas para evaluar la epidemia, y señaló que no hay pruebas que sugieran que el virus pueda haber mudado a una forma más infecciosa.

La viruela símica suele causar fiebre, escalofríos, sarpullido y lesiones en el rostro o los genitales. Puede expandirse por el contacto estrecho con una persona infectada, su ropa o sus sábanas, aunque por el momento no se ha documentado la transmisión sexual. La mayoría de la gente se recupera de la enfermedad en unas semanas sin necesitar hospitalización. Las vacunas contra la viruela, una enfermedad relacionada, también son efectivas para evitar la viruela símica, y se están desarrollando medicamentos antivirales.

La enfermedad puede ser letal en torno al 10% de los contagios, pero en el brote actual no se han reportado muertes.

La OMS dijo que el brote es “atípico” y dijo que el hecho de que se vean casos en tantos países diferentes sugiere que la enfermedad podría llevar un tiempo circulando desapercibida. El director de la agencia en Europa advirtió que con la llegada del verano al continente, los actos masivos, festivales y fiestas podrían acelerar su propagación.

Otros científicos han señalado que podría ser difícil diferenciar si ha sido el sexo en sí mismo o el contacto estrecho asociado al sexo lo que ha impulsado los recientes contagios de viruela símica en Europa.

“Por su naturaleza, la actividad sexual implica contacto íntimo, algo que uno esperaría que aumentara la probabilidad de transmisión, independientemente de la orientación sexual de una persona y al margen del modo de transmisión”, dijo Mike Skinner, virólogo del Imperial College London.

La asesora médica jefe de la Agencia Británica de Seguridad Social, la doctora Susan Hopkins, dijo esperar que se identificaran nuevos casos de viruela símica en el país “cada día".

Las autoridades británicas han dicho que “una proporción notable” de los casos en Gran Bretaña y Europa son hombres jóvenes sin historial de viajes a África y que son homosexuales, bisexuales o han tenido sexo con hombres. Las autoridades en Portugal y España también dijeron que sus pacientes eran hombres que en su mayoría habían tenido sexo con otros hombres y cuyas infecciones fueron identificadas cuando acudieron a clínicas de salud sexual para buscar ayuda por sus lesiones.

Heymann, que también es profesor de enfermedades infecciosas en la Facultad de Londres de Higiene y Medicina Tropical, señaló que probablemente el brote es un suceso fortuito que podría rastrearse a una infección concreta.

“Es muy posible que hubiera alguien que se infectó, desarrolló lesiones en los genitales, las manos u otra parte y después lo extendió a otros cuando hubo un contacto físico sexual o cercano”, indicó Heymann. “Y entonces hubo estos eventos internacionales que dieron pie al brote en todo el mundo, en Estados Unidos y otros países europeos”.

Señaló que es improbable que la enfermedad provoque contagios generalizados.

“Esto no es el COVID”, dijo. “Tenemos que frenarlo, pero no se propaga por el aire y tenemos vacunas que protegen contra él”.

Heymann señaló que deberían hacerse estudios con rapidez para determinar si la viruela símica podría contagiarse a través de personas asintomáticas y apuntó que la población de riesgo debería tomar precauciones para protegerse.