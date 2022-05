Fede Valverde: "Mi sueño era jugar en el Real Madrid, pero jamás pensé jugar una final de Champions"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"Primero piensas que nunca imaginaste jugar una final así. El otro día estaba con unos amigos y hablábamos de la final Liverpool-Milán que yo vi con mis padres, y hoy por hoy me está tocando jugar a mí. El sueño era jugar en el Real Madrid, pero jamás pensé jugar una final de Champions", admite Valverde en una entrevista al Club del Deportista recogida por Europa Press.

El uruguayo, que jugará este sábado, 28 de mayo, ante el Liverpool su primera final de Champions, recalca que el "espíritu de la gente, del escudo, de cada jugador" que entra al campo para "defender" al Real Madrid en cualquier situación es un factor diferencial. "Ya sea ganando, empatando, perdiendo, siempre intenta buscar el objetivo de ganar y eso es lo que da algo diferente a los demás", añade.

"Si te digo que no hay suerte en todo esto sería mentir. Uno tiene que buscar ese objetivo que quiere y siempre, con buena o mala suerte, intentarlo. La suerte en estos tres partidos de Champions estuvo de nuestro lado porque han pasado cosas únicas", explica sobre las eliminatorias europeas más recientes.

Así, Valverde ve "difícil" describir y explicar lo sucedido en las noches europeas del Bernabéu. "Lo primero es agradecer a la gente, porque cuando el partido parece que está perdido y que no encuentras los espacios, el equipo no se encuentra bien, ahí está la gente para apoyarnos siempre. Eso nos da un plus y una energía que no se puede explicar. Simplemente hay que seguir peleando. El partido no acaba hasta que lo dice el árbitro, pelear hasta lo último", asevera.

"LOS RIVALES SIENTEN LA PRESIÓN QUE GENERA EL BERNABÉU"

Así, el mediocentro, clave en los cruces ante PSG, Chelsea y City, valora el "miedo" que pueden sentir los rivales al enfrentarse al Rea Madrid en el feudo blanco. "No sé si miedo, pero sí la presión que genera el estadio y la afición. También el resultado, porque saben que el que está enfrente es el Real Madrid y es capaz de hacer cualquier cosa, y eso se nota", señala.

"Cuando contagia el cuerpo técnico, el equipo y la afición es el Triángulo de las Bermudas. Es ese punto que te da para meter ese gol, para llegar a una pelota más", manifiesta.

El futbolista, que recuerda su llegada al club blanco como algo "duro" por separarse muy joven de su familia, reconoce que su victoria ante el Sevilla en Liga significó un punto de inflexión para hacerse con el campeonato. "Ese día sabíamos que si no ganábamos los tres puntos, el FC Barcelona se podía acercar mucho más a nosotros, y fue un día clave. Conseguimos media liga y nos dio una motivación para culminar lo que quedaba lo más rápido posible", afirma.

"DEFIENDO EL MEJOR ESCUDO DEL MUNDO Y LO TIENES QUE HACER CON HONOR"

"Además de correr tengo mis cualidades técnicas, sé atacar, sé defender... Como dije, a veces cuando las piernas van a explotar tu corazón y tu cabeza siguen peleando. Estás defendiendo el mejor escudo del mundo, así que tienes que defenderlo con honor", comenta sobre su manera de entender el fútbol, consciente de que debe mejorar en la faceta goleadora

El mediocentro se muestra orgulloso de hacer el "trabajo oscuro" en el campo. "Me gustaría aportar más goles, más asistencias, llegar más al área, más determinación. Pero aún soy joven, todos los días se aprende algo nuevo", apunta.

Finalmente, Valverde califica de "increíble" jugar junto al croata Luka Modric. "Es un placer verlo jugar, tenerlo como compañero, un placer ver todo lo que da por el escudo que representa. Siempre bromeo con él sobre cómo voy a llegar a su edad, porque hoy por hoy termino muchos partidos y me duele todo el cuerpo. Es ejemplar para todos nosotros lo que representa Luka", sentenció el uruguayo.