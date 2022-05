Exconcursante de Enamorándonos denuncia agresión de su expareja en redes sociales

Este domingo por la noche, la ex participante del reality show Enamorándonos, Pamela Carbajal, con el rostro ensangrentado y sin dos de sus dientes, denunció a través de un hilo de su cuenta de Twitter que su expareja, Michel Martinez, la agredió.

En un video de apenas seis segundos, la también modelo de OnlyFans grabó su rostro en el que se puede apreciar su boca ensangrentada, los labios inflamados y que le faltan dos de sus dientes, que presuntamente, habría perdido tras la agresión de su expareja.

Mientras Pamela Carbajal graba su rostro, respira agitadamente y de fondo se escucha la voz de una mujer que le dice “Pamela, te suplico, por la manera. Me va a hacer daño si te pasa algo”.

Quiero denunciar una agresión por parte de mi expareja... Alguna recomendación aparte de levantar la denuncia y exhibirlo públicamente? pic.twitter.com/kuTFeXQmbS — Pamela Carbajal ♡ (@pamelacarbajalm) May 22, 2022

En la misma red social, la mujer compartió otro video corto de su expareja fumando de una pipa, aparentemente marihuana, y relató que Chel Martinez se metió por la fuerza a su casa y le dio una golpiza que la dejó sin dientes.

Del mismo modo pidió ayuda para dar con su expareja, pues mencionó que se enteró que Michel Martinez no es su verdadero nombre. “Si tienen información para localizarlo por fa ayudenme; investigando me doy cuenta que no soy la primera mujer que le hace esto”, escribió.

Asimismo, comentó que tras la agresión su exnovio cerró su cuenta de Facebook; sin embargo, compartió su cuenta de Instagram en la que aparece con el nombre de Michael MA.

asi aparece en instagram, y oarece ser que ya cerro su facebook. pic.twitter.com/1mtO5O28mN — Pamela Carbajal ♡ (@pamelacarbajalm) May 22, 2022

Más tarde, en la red social de twitter, volvió a compartir otro videoclip, está vez de la agresión, en donde logra verse al sujeto cerca a una de las puertas de su casa. Pamela forcejea con el hombre, quien la toma del cabello y la lanza brutalmente al piso, de dónde ella se levanta con la boca sangrando.

“Fue una pesadilla…” fue la leyenda con que acompañó el video y cómo describió el episodio violento que vivió.

Quiero denunciar una agresión por parte de mi expareja... Alguna recomendación aparte de levantar la denuncia y exhibirlo públicamente? pic.twitter.com/kuTFeXQmbS — Pamela Carbajal ♡ (@pamelacarbajalm) May 22, 2022

Un par de horas después de que la influencer compartiera que fue víctima de violencia la Fiscalía de la Ciudad de México respondió al hilo de Pamela Carbajal y lamentó los hechos, además de que se contactaron por mensaje privado con Pamela para brindarle atención personalizada.

LO MÁS VISTO DE PUBLIMETRO TV