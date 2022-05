Antonio Toledo: "Estamos muy contentos porque nadie contaba con nosotros"

ALCORCÓN (MADRID), 24 (EUROPA PRESS)

"Estamos muy contentos porque nadie contaba con nosotros. Ahora tenemos que recuperar al equipo, hemos hecho un gran esfuerzo para conseguir la victoria. Ha sido un partido muy complicado y difícil y en la segunda parte hemos sabido rehacernos de la primera parte tan floja que hemos hecho", analizó el técnico en rueda de prensa.

"El Granadilla nos ha apretado muchísimo, hemos sido incapaces de sacar el balón, nos podía la presión y el Granadilla nos pasó por encima, han tirado muchísimos córners y nos hemos visto imposibilitado para poder salir. No era un plan premeditado meternos tan atrás. Hemos hablado en el descanso y en la segunda parte lo hemos hecho mejor y al final hemos encontrado este gran premio", admitió Toledo.

"Somos un equipo que asumimos que no vamos a tener la posesión del balón, la plantilla lo tiene claro, jugamos un fútbol muy vertical que hoy no hemos podido realizar. Hemos tenido la baja de Mayra y el equipo asume eso. Las que juegan atrás tienen nervios de acero. El Granadilla ha sido muy peligroso a balón parado, eso lo habíamos hablado y pese a la cantidad de córners que nos sacaron, nosotros tuvimos la cabeza fría y luego además del gol pudimos incluso ampliar el marcador al final", añadió.

Por su parte, la goleadora Patri Ojeda aseguró que al Sporting de Huelva lo definen tres "palabras clave": "trabajo, humildad e ilusión, y con eso hemos conseguido llegar a la final. Hay un trabajo detrás que es increíble, hemos dejado atrás a grandes equipos, hoy era un gran rival, y para mí esa es la clave", manifestó.

"Es muy importante ya estar en la final, tenemos que salir a morir independientemente del rival que venga. Estamos preparadas para lo que venga. Con el gol he sentido mucha euforia, alegría por el trabajo del equipo, ha sido un gol colectivo. Si no estás dentro no puedes saber la ilusión que tenemos por ganar esta Copa. Es algo que no se puede explicar", finalizó Patri Ojeda.