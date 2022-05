Asia.- Los países del Quad reafirman su compromiso con un Indo-Pacífico abierto y abogan por mantener la paz

Muestran su "profunda oposición" a cualquier medida de coacción, provocativa o unilateral que busque "modificar el 'statu quo'"

China insta a evitar una "confrontación entre bloques"

Los líderes de los países del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (conocido como Quad) han reafirmado tras una reunión en Tokio, la capital japonesa, su compromiso con un Indo-Pacífico libre y abierto y han abogado por mantener la paz en la región, especialmente a raíz de la invasión rusa de Ucrania.

El Quad, formado por Australia, India, Japón y Estados Unidos, ha insistido así en la importancia de una región "inclusiva y resiliente" y ha abordado las posibles respuestas ante el conflicto de Ucrania y la actual crisis humanitaria que sufre la población del país.

Los primeros ministros de Australia, Anthony Albanese; India, Narendra Modi; y Japón, Fumio Kishida; junto al presidente estadounidense, Joe Biden, han reiterado su apoyo a la estabilidad y han subrayado la importancia del Derecho Internacional y la Carta de Naciones Unidas "respecto a la soberanía y la integridad territorial de todos los Estados".

"También destacamos que todos los países deben hallar una solución pacífica a sus disputas en el marco del Derecho Internacional", han manifestado, según un comunicado de la casa Blanca.

Los miembros han hecho hincapié en la importancia de apoyar la "unidad y centralidad" de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y han aplaudido la Comunicación Conjunta de la Unión Europea sobre Cooperación para el Indo-Pacífico, que fue anunciada en septiembre de 2021 y aumenta el compromiso del bloque en la región.

"Lideraremos el respeto al Derecho Internacional, especialmente tal y como está reflejado en la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar y el mantenimiento de la libertad de navegación para hacer frente a los desafíos, incluido en el mar de China Meridional", han aseverado.

En este sentido, han mostrado su más "profunda oposición a cualquier medida de coacción, provocativa o unilateral que busque modificar el 'statu quo' y aumente la tensión en la zona, como la militarización de áreas en disputa o el peligroso uso de buques de la Guardia Costera".

"De forma individual o colectiva, reforzaremos la cooperación con los archipiélagos del Pacífico para mejorar la economía y la infraestructura sanitaria, así como la resiliencia medioambiental para impulsar la seguridad marítima y sostener los medios de vida", han insistido.

Así, han asegurado que "responderán a los desafíos y garantizarán que la región se mantiene inclusiva y abierta, además de gobernada por normas universales", al tiempo que han defendido su compromiso con la desnuclearización de la península de Corea.

Por otra parte, han expresado su preocupación por la crisis en Birmania, que "ha provocado un sufrimiento humanitario inigualable y supone un desafío para la estabilidad". "Instamos a poner fin a la violencia liberar a todos los detenidos políticos, incluidos los extranjeros, y construir el diálogo", han manifestado antes de añadir que apoyan los esfuerzos liderados por la ASEAN para resolver la situación.

ENCUENTROS DE BIDEN

Biden se ha reunido con Modi en los márgenes de la cumbre para reafirmar "su compromiso frente al trabajo conjunto para lograr un mundo más próspero, libre, conectado y seguro", tal y como ha confirmado la Casa Blanca. Ambos líderes han analizado el progreso constatado y han abogado por "profundizar en cuestiones de defensa, impulsar el desarrollo económica y expandir su cooperación en materia sanitaria".

Además, han abordado la necesidad de hacer frente al cambio climático y han expresado su disposición a "acelerar la transición energética de India, (...) especialmente en áreas como la energía renovable, la descarbonización y las políticas de cero emisiones", entre otras cuestiones.

El inquilino de la Casa Blanca ha aprovechado la ocasión para condenar nuevamente la "injustificable" agresión rusa a Ucrania y ha abordado con Modi la forma de cooperar para sortear los problemas de abastecimiento provocados por la guerra, además del aumento de los precios de los alimentos y los combustibles fósiles.

Asimismo, han renovado su compromiso con la "democracia, la tolerancia, la libertad y la igualdad de oportunidades para los ciudadanos" y han expresado su "orgullo" por los "logros obtenidos en el marco de la cumbre de los países del Quad".

Por otra parte, Biden ha mantenido un encuentro con Albanese, al que ha felicitado por su victoria en las elecciones celebradas en Australia y le ha agradecido su presencia en la cumbre, que coincide con su primer día en el cargo.

Los dos líderes han destacado el apoyo prestado a Ucrania desde que comenzó la invasión y han reiterado la importancia de la solidaridad para "garantizar que un evento así no se repite en la región del Indo-Pacífico". A su vez, han apuntado a los progresos registrados, especialmente tras la firma de la alianza militar AUKUS.

CHINA PIDE EVITAR UNA "CONFRONTACIÓN ENTRE BLOQUES"

El Gobierno chino ha aprovechado la ocasión para pedir a los países que formal el Quad evitar la "confrontación entre bloques para no desestabilizar el orden marítimo internacional".

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin, ha hecho un llamamiento a los cuatro países a "no usar gafas de colores, no hacer acusaciones infundadas y no provocar confrontaciones", tal y como recoge un comunicado del Ministerio.

Wang ha asegurado que China defenderá activamente el sistema internacional con la presencia de Naciones Unidas, así como "el orden mundial basado en el Derecho Internacional". "Siendo partícipe importantes convenciones marítimas como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, China siempre cumple con sus compromisos derivados del Derecho Internacional", ha destacado el portavoz.