“Morena debe elegir a su propio candidato”, responde Sheinbaum a Monreal

Luego que el senador Ricardo Monreal adelantó que solicitará la participación del Instituto Nacional Electoral (INE) en el proceso interno de selección de la candidatura presidencial de 2024, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum descartó que la definición de candidato lo lleve a cabo el órgano electoral federal.

En entrevista tras recibir material donado para escuelas públicas, la mandataria capitalina dijo que está en desacuerdo con la propuesta del líder de los senadores morenistas, al argumentar que los estatutos del instituto político no contemplan esa posibilidad.

“No, yo creo que los partidos, todos tienen sus propios estatutos y todos tienen definido sus procesos internos, entonces pues eso es lo que define los procesos internos de cualquier institución política... Pues no va con los estatutos, en este caso de Morena”, indicó.

Este domingo Ricardo Monreal aseguró que él es la mejor opción dentro de Morena, pero insistió en que la decisión debe darse a través de elecciones primarias, que es el método más democrático y transparente.

“Yo no creo en las encuestas, debo decirlo con toda seriedad, no engaño a nadie. Yo pugnaré al interior de Morena por elecciones primarias, porque las encuestas son fácilmente manipulables o susceptibles de manipulación; y la encuesta debe de ser sólo un elemento para la toma de decisiones, pero no el único instrumento para la toma de decisiones”, puntualizó.

Sheinbaum pide al INE ser imparcial

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró que seguirá visitando los seis estados donde va a haber elecciones a gubernaturas el próximo 5 de junio, por lo que pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) ser imparcial durante los comicios.

“Sí, vamos a ir el próximo fin de semana a apoyar… Después ya a esperar el día de la jornada electoral desde la Ciudad de México”, aseguró en entrevista la mandataria capitalina al comentar que va a pedir el siguiente fin de semana días para acompañar a los candidatos.

En ese sentido, la jefa de Gobierno recordó que nuevamente fue amonestada por el árbitro electoral, pues le solicitó bajar dos tuits en apoyo al candidato de Morena en el estado de Hidalgo, Julio Menchaca.

“Y yo creo que importantísimo el llamado a que el Instituto Nacional Electoral sea imparcial, en mi caso ya he recibido varias amonestaciones. Nuevamente, ya me hicieron bajar varios tweets por las visitas que hemos hecho y no así, en otros casos, cuando hay inclusive intervenciones del propio gobernador en el proceso electoral pues no hay participación del INE como debería de ser, entonces es un llamado a que las elecciones se realicen en paz y que se respete la voluntad popular”, declaró.

