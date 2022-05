Courtois: "No creo que Salah piense que somos mas fácil que el City"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

"No creo que él lo quisiera decir como un menosprecio, creo que Salah respeta mucho el fútbol y a los equipos. Yo he estado con él en el vestuario en el Chelsea y es un buen chico, creo que él tiene más ganas por la final de 2018, en la que se va lesionado y terminan perdiendo, y creo que lo dijo por esas ganas, no creo que lo dijera porque piensa que somos más fácil que el City, pero esas es mi opinión, tendrá que decirlo él después del partido", explicó Courtois durante el 'Media Day' previo a la final de la Liga de Campeones que enfrentará al Real Madrid con el Liverpool el próximo sábado.

Courtois cree que "lo único" que el Liverpool puede lamentar es el empate contra el Tottenham por el que "no llegaron a ganar la Premier". "Han hecho un gran año en todas las competiciones han llegado hasta la final de la Copa de la Liga, de la FA Cup, en la Premier hasta el último partido y ahora la final de Champions así que creo que ellos estarán bien", declaró.

El arquero belga opina que los de Juergen Klopp llegarán "físicamente un poco más tocados porque han jugado con gran esfuerzo hasta último partido", al contrario que el Real Madrid, que en las últimas semanas ha "podido descansar y trabajar para llegar físicamente perfectos al sábado". "Una final es una final y ellos llegarán supermotivados con ganarla como nosotros", afirmó.

Sobre el rival, Courtois apuntó que "sus mejores armas están en que ofensivamente son muy fuertes, tienen delanteros rápidos, siempre intentan jugar a los espacios a la espalda de la defensa y con la línea alta". "Tenemos que estar atentos a esos balones y defender bien, pero hemos entrenado para ello, para frenar esos pases y creo que si podemos bloquearlos ofensivamente también podremos hacerles daño defensivamente y ganar el partido", explicó.

"ESPERO PODER CELEBRAR MÁS EL GANARLA PORQUE SÉ LO QUE ES PERDERLA"

Thibaut Courtois ya sabe lo que es jugar una final de Champions, lo hizo en 2014, cuando defendiendo la portería del Atlético de Madrid cayó a manos del Real Madrid. "Obviamente perder una final siempre duele, pero sabes valorar más el esfuerzo que significa llegar hasta ahí y ganarla, entonces espero el sábado poder celebrar más el ganarla porque sé lo que es perderla", comentó.

El equipo, según indicó el belga, llega con "ilusión y ganas", destacando que todos llegan "bien a la final". "Obviamente aquí estoy en el club más grande y el que ha ganado más trofeos europeos y por eso espero añadir otro y ser parte de la historia del club", subrayó Courtois.

"Son chicos jóvenes que no piensan demasiado, ellos salen al campo y juegan. En el momento en el que tú te pones a pensar demasiado es cuando vas a cometer errores, y ellos son chicos jóvenes que han venido al Real Madrid, que saben lo que es, que aman al club y que saben lo que hay que hacer para ganar", recalcó Courtois sobre la juventud de compañeros como Vinicius, Rodryho, Valverde o Camavinga, de los que no tiene dudas porque "han jugado partidos importantes y tampoco cambia tanto de un partido como el del otro día contra el City".

El portero belga no quiso mojarse sobre el no fichaje de Kylian Mbappé, que pasa al segundo plano ante la importante cita del sábado. "Aquí tenemos que hablar solo de la final, tenemos ganas de jugar esa final y ganarla. Nosotros tenemos a los mejores aquí en el vestuario del Madrid y eso es lo que nos interesa", zanjó.

"Cada jugador tiene su manera de elegir y sus decisiones, nadie se puede meter en la cabeza de otro jugador. Yo me estaba muriendo hace años por venir al Real Madrid antes de fichar y yo sé lo especial que es jugar en el Real Madrid. Solo hay que ver las remontadas que hemos tenido en el Bernabéu para ver qué es el Real Madrid, pero creo que si no estás aquí no sabes realmente lo que es el Real Madrid, aunque desde fuera se puede ver lo que es este club y la grandeza que tiene y esperamos poder añadirle otro trofeo a la grandeza del club el próximo sábado", concluyó Courtois.