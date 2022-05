El GP de España se presenta como "el mejor escaparate internacional" para el motocross

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

En el acto de presentación del evento han participado el viceconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto Tomé, la alcaldesa de Arroyomolinas, Ana Millán, el director general de Lastlap y de la prueba, Diego Muñoz, el gerente de intu Xanadú, Alexis Martín, el representante del Consejo Superior de Deportes Fernando Iserte, y las pilotos Daniela Guillén y Gabriela Seisdedos entre otros.

El viceconsejero de la Comunidad de Madrid, Alberto Tomé, se mostró contento de que la prueba se celebre un año más en Madrid. "Quiero poner en valor el impulso que estamos dando al mundo del deporte, con un evento de máximo nivel que nos permite visibilizar el motocross y dar impulso a los jóvenes que lo practican. Este fin de semana mostraremos al mundo la grandeza de nuestros pilotos. Seremos el mejor escaparate internacional", declaró.

También habló el director general del Gran Premio, Diego Muñoz, quien retó "a quién sea" a que le dijera "un momento más emocionante que una salida de motocross en cualquier deporte". "No lo hay. El año pasado fue inolvidable para todos aquellos que acudieron. La afición demostró una vez más porqué es la mejor del mundo. En 2022 el circuito se ha preparado mejorando la experiencia para ellos. Se han puesto más gradas, se han elevado y se han realizado cambios en el trazado para que sea un auténtico espectáculo", subrayó.

Este es el tercer año que Arroyomolinos acoge este Gran Premio. Durante el fin de semanan, albergará las carreras de MXGP y MX2, el Mundial Femenino y el Europeo 125, con la presencia de algunos de los pilotos españoles más destacados como el bicampeón del mundo Jorge Prado, el gallego Rubén Fernández, o en la prueba femenina, Daniela Guillén y Gabriela Seisdedos, que tratarán de poner en lo más alto al motocross español, que contará con la representación de veinticuatro pilotos.

Daniela Guillén, que acaba de entrar en la historia del motocross español al conseguir subirse al podio en Italia, habló de esta hazaña. "La pole y el tercer puesto de Cerdeña han sido increíbles. Veníamos de una lesión las dos y ha sido una inyección tremenda de energía. Ahora venimos a Madrid a por todas. Ojalá que con el apoyo del público podemos llegar a repetir este resultado en casa", comentó.

Por su parte, la nueve veces campeona de España, la madrileña Gabriela Seisdedos, también se mostró contenta por poder volver a competir en su casa. "No me esperaba el apoyo que vivimos el año pasado. Lo mejor que he encontrado en toda mi carrera deportiva fue el ambiente del año pasado. Tenemos muchas ganas de volver a vivir estas sensaciones. Invito a la gente que no conoce el motocross a que venga, porque va a estar soñando con esto el resto de su vida", declaró.

En cuanto a las cifras, se calcula que el impacto económico del Gran Premio de España de Motocross sea de varios millones de euros para la zona, pues se esperan más de diez mil espectadores y habrá unos cuatrocientos trabajadores para llevar a cabo un evento de máximo nivel entre los días 28 y 29 de mayo.