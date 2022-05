Francis Díaz: "Es muy injusto lo que ha pasado hoy"

ALCORCÓN (MADRID), 24 (EUROPA PRESS)

"Es una pregunta difícil de responder", dijo al ser preguntado sobre la clave del partido. "La clave ha sido que han marcado un gol más que nosotras. Estamos en un deporte, esto es un juego y se decide por pequeños detalles", analizó.

"Dominamos todos los registros pero la pelota no quiere entrar y ante eso poco se puede hacer. Hemos mantenido el plan, hemos luchado y al final te quedas sin palabras y argumentos porque es muy injusto lo que ha pasado hoy. No se premia el buen juego en este deporte, ni los puntos, esto no es boxeo, es fútbol", recordó Díaz ante los medios.

"Ahora tenemos mal sabor de boca evidentemente por el resultado pero no por el trabajo del equipo. Hemos estado a nivel brutal, estamos orgullosísimos de las chicas y al final te condiciona porque a veces pasan situaciones que no se pueden evitar", indicó.

"Y solo nos queda felicitar al rival, la temporada ha sido de más de 10, todos sabemos los recursos que tenemos y hemos peleado contra los poderosos de la categoría y nos hemos plantado en una 'Final Four' de la Copa de Reina. Cuando estemos más en frío la valoración no puede ser otra que exitosa. Ahora estamos dolidos y el vestuarios está roto. Hay que aprender de estas situaciones y estar orgullosos de este equipo", sentenció.

Por su parte, Patri Gavira se mostró en los mismos términos que su entrenador: "Nos faltó meter un gol, esto es fútbol, es así, ellas han metido uno y nosotros no. Nos hemos sentido muy cómodas y nos ha faltado llegar con claridad y meter alguna porque nos ha faltado eso", comentó.

"Nos quedamos con la sensación de haber tenido la miel en los labios en las dos competiciones, pero ahora mismo estamos muy tristes porque teníamos mucha ilusión en esta competición. En el futuro lo valoraremos como algo positivo", finalizó.