Fú Alberto Toril: "Creo que estamos capacitadas y tenemos nuestras herramientas para ganar al FC Barcelona"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

"Sabemos el nivel y la dificultad que tiene el rival, pero hemos jugado cinco veces con ellas y hemos ido aprendiendo. Cada partido ha habido propuestas diferentes, tratamos de estudiarlas y hacerles daño en los puntos débiles que pudieran tener. Sabemos que es un partido nuevo, una dificultad nueva y hemos ido aprendiendo, creo que estamos capacitadas y que tenemos nuestras herramientas para ganarles", comentó Toril este martes en rueda de prensa.

Para el entrenador madridista no influye la derrota del Barça contra el Olympique de Lyon en la final de la Champions porque "si hubiesen ganado se diría que vienen muy contentas, confiadas y que han estado todo el día celebrando". "Han perdido y parece que es un golpe importante, pero son un gran equipo y sabrán rearmarse y afrontar la Copa como procede", añadió.

El cordobés no piensa más allá de la semifinal porque "sólo hay un partido, no hay más" y dejó claro que sus jugadoras se encuentran "mentalmente muy bien, positivas y con alegría". "El hecho de conseguir el objetivo de la Champions ha sido un alivio para nosotras. Aunque no se valore tanto porque parece una obligación, realmente hay que verlo en perspectiva, sabiendo lo que hemos pasado cada mes y aquí estamos", explicó Toril.

"Venimos de muchos meses muy complicados donde prácticamente solo valía ganar y no hemos podido fallar, meses muy intensos con partidos aplazados, con Champions, con partidos complicados contra rivales de arriba y las jugadoras han estado a un nivel extraordinario. A nivel mental, que es lo más complicado, mantener ese nivel cada tres días", aseguró.

MISA RODRÍGUEZ: "TIENEN UN GEN COMPETITIVO DE GANAR TODOS LOS PARTIDOS"

Junto a su entrenador habló la guardameta Misa Rodríguez, quien ve como algo "muy importante la dinámica" que arrastra el equipo "sobre todo en liga". "Llevamos catorce porterías a cero. Creo que eso es muy importante para la confianza que demuestra el equipo y sobre todo estamos sacando estos partidos y nos da mucha confianza para el partido que tenemos mañana", destacó.

La canaria sabe que conociendo a las jugadoras del FC Barcelona, el haber caído contra el Olympique de Lyon no será algo decisivo. "Tienen un gen competitivo de ganar prácticamente todos los partidos, lo vienen demostrando en liga", advirtió.

"Creo que es un mazazo para ellas haber perdido una final de Champions, pero también tienen la oportunidad de ganar otro título que creo que conociendo a todas van a ir al cien por cien a llevarse el partido, igual que nosotras y espero que sea un gran partido", concluyó.