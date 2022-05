La salamandra de las secuoyas ha aprendido paracaidismo

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Se sabe que las ardillas voladoras, sin mencionar numerosas especies de ranas planeadoras, geckos, hormigas y otros insectos, usan maniobras aéreas similares cuando saltan de un árbol a otro o cuando caen, para permanecer en los árboles y evitar aterrizar en el suelo.

Del mismo modo, los investigadores sospechan que las habilidades de paracaidismo de esta salamandra de California son una forma de regresar a un árbol del que se cayó o saltó, para evitar mejor a los depredadores terrestres.

"Mientras se lanzan en paracaídas, tienen una cantidad exquisita de control maniobrable", dijo en un comunicado Christian Brown, candidato a doctorado en la Universidad del Sur de Florida (USF) en Tampa y primer autor de un artículo sobre estos comportamientos. "Pueden girar. Pueden voltearse si se ponen boca abajo. Pueden mantener esa postura de paracaidismo y mover la cola hacia arriba y hacia abajo para hacer maniobras horizontales. El nivel de control es simplemente impresionante".

La destreza aérea de la llamada salamandra errante (Aneides vagrans) fue revelada por imágenes de video de alta velocidad tomadas en un túnel de viento en la Universidad de California, Berkeley, donde las salamandras fueron empujadas desde una percha hacia una columna de aire que se movía hacia arriba para producir una simulación de caída libre.

"Lo que me llamó la atención cuando vi los videos por primera vez es que (las salamandras) son suaves: no hay discontinuidad en sus movimientos, simplemente están flotando en el aire", dijo Robert Dudley, profesor de integración de UC Berkeley. biólogo y experto en vuelo animal. "Eso, para mí, implica que este comportamiento es algo profundamente incrustado en su respuesta motora, que (la caída) debe ocurrir a frecuencias razonablemente altas para afectar la selección de este comportamiento. Y no es solo paracaidismo pasivo, no son solo paracaidismo hacia abajo. Claramente también están haciendo el movimiento lateral, que es lo que llamaríamos deslizamiento".

El comportamiento es aún más sorprendente porque las salamandras, además de tener almohadillas para los pies un poco más grandes, no se diferencian de otras salamandras que no son maniobrables en el aire. No tienen colgajos de piel, por ejemplo, que le indiquen su habilidad para lanzarse en paracaídas.

"Las salamandras errantes tienen pies grandes, tienen piernas largas, tienen colas activas. Todas estas cosas se prestan a comportamientos aéreos. Pero todos asumieron que era para escalar, porque eso es para lo que usan esas características cuando estamos mirando ellos", dijo Brown. "Entonces, no es realmente una superficie de control aerodinámico dedicada, pero funciona como ambas cosas. Les ayuda a escalar, y parece ayudarlos a lanzarse en paracaídas y planear también".

Entre las preguntas que los investigadores esperan responder en futuras investigaciones están cómo las salamandras logran lanzarse en paracaídas y maniobrar sin adaptaciones anatómicas obvias para deslizarse y si nunca antes se habían notado muchos otros animales con habilidades aéreas similares.

Un artículo que describe el comportamiento se publica en la revista Current Biology.