Madrid Platform lanza el Club del Inversor en su segunda jornada

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Así lo ha explicado Carlos Morales, fundador y director de Madrid Platform, quien ha recordado que el Club del Inversor contará con "miembros expertos" que brindarán su experiencia y asesoramiento: el Grupo Compite para el emprendimiento y crecimiento empresarial; el Grupo Barrabés para 'startups' y Eurolatam para buscar oportunidades de negocio.

Morales también ha hecho balance de este segundo día de Madrid Platform, con más de 200 reuniones 'one on one', intervenciones "muy potentes" como la del presidente del CSD, Franco Pardo; o la presencia de Robert Troy, ministro de Promoción Comercial de Irlanda.

El primero de ellos ha destacado el valor social y económico del deporte en España, que emplea hasta 400.000 personas, en su mayoría a mejores de 40 años (75 por ciento de ellas), supone el 3,3 por ciento del PIB y multiplica la inversión realizada por las empresas, a quienes ha animado a invertir en este sector.

Por su parte, el ministro irlandés ha indicado que Madrid Platform "demuestra que Madrid está abierto a los negocios", lo que supone una oportunidad para la delegación irlandesa de explorar distintas opciones.

"Estamos muy inspirados. Hay una nueva generación de negocios que se está desarrollando en España y aquí vemos una oportunidad para tener más contactos, más socios y más colaboración para construir relaciones que serán beneficiosas", ha concluido.

En este segundo día, también ha tenido una intervención relevante Begoña Gómez, directora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense en el seminario de PYMES, quien se ha detenido en las 17 oportunidades u objetivos de desarrollo sostenible, que están bien definidos por los ODS de la ONU, y ha apuntado la necesidad de hacer más atractivas las compañías, haciéndolas más diversas también, aprovechando el talento senior.

Dentro del Foro de Ciudades Sostenibles e Inteligentes, Iberdrola ha recordado que la Agenda 2030 ha supuesto una motivación e impulso, y que en el medio y largo plazo aquella empresa que no sea sostenible, no estará. Respecto al debate de la descarbonización, representantes de varias compañías, como Acciona, han planteado penalizar a quien contamine, utilizando precisamente esos fondos en proyectos medioambientales. También se ha hablado del derecho a la energía y del desafío que esto supone.

ALCALDES PRESENTES

Por último, se ha desarrollado un taller de la Federación Madrileña de Municipios con la presencia de las alcaldesas de Velilla de San Antonio y Arroyomolinos, Antonia Alcázar y Ana Millán, respectivamente; así como la de los alcaldes de Parla, Valdemorillo, Torrelodones y Alcobenndas, Ramón Jurado, Santiago Villena, Alfredo García-Plata y Aitor Retolaza, respectivamente.

El presidente de la Federación, Guillermo Hita, ha destacado la dimensión de esta organización, con 179 municipios con todo tipo de negocios, formatos, polígonos industriales y posibilidades, "que es bueno poner sobre la mesa para que potenciales inversores los conozcan", ha concluido.