Medvedev: "La decisión de la ATP con respecto a Wimbledon me parece muy lógica"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

"Me pareció muy lógico lo que dice la ATP. Esto no lo encontré en las explicaciones de Wimbledon. No estoy diciendo qué decisión es la correcta, pero al menos hasta ahora, al explicar sus decisiones, creo que lo de la ATP es simplemente más lógico", declaró en rueda de prensa tras arrancar este martes su andadura en Roland Garros con una victoria ante el argentino Facundo Bagnis (6-2, 6-2, 6-2).

Previsiblemente, Medvedev recuperará el número uno en detrimento del serbio Novak Djokovic, que tendrá que defender una gran cantidad de puntos en las próximas semanas y que perderá los 2.000 que ganó el año pasado al conquistar Wimbledon.

La decisión de la ATP de castigar a Wimbledon por su decisión de vetar la participación de jugadores rusos y bielorrusos hará que Medvedev solo pierda 180 puntos en Londres. Djokovic tendrá una ventaja de solo 680 puntos sobre Medvedev en Roland Garros, donde el balcánico defenderá los 2.000 logrados en 2021 después de vencer al griego Stefanos Tsitsipas en la final. Medvedev fue cuartofinalista en París el año pasado, acumulando 360 puntos.

Medvedev aseguró que sería "muy extraño" ser número uno sin jugar en Wimbledon. "Estaría muy feliz de jugar Wimbledon, me encanta. Me encanta jugar sobre hierba y jugaré en esa superficie después de Roland Garros. Pero si no puedo, simplemente me prepararé para los próximos torneos y seguiré lo que sucede allí", apuntó.