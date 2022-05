Rodrygo: "Creo que soy más útil de titular, estoy para ayudar al equipo"

"Jugar mi primera final de Champions es un momento muy especial" MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

"Yo creo que soy más útil saliendo en el once titular, pero siempre respeto las decisiones del entrenador. Si no soy titular también seré feliz. En las segundas partes hay más espacios y eso es lo que pasó en los otros partidos, estoy para ayudar al equipo, sea de titular o entrando después", señaló el brasileño a los medios de comunicación durante el Día de Medios organizado por el club blanco con motivo de la final de París.

Así, Rodrygo apuntó que "siempre" está listo para ayudar a sus compañeros, aunque insistió en que de titular puede "ayudar un poco más al equipo", afirmó el futbolista, 'héroe' en la vuelta de semifinales ante el City con dos goles en poco mas de un minuto cuando se alcanzó el 90' del partido, después de haber saltado al césped en el minuto 68.

Sin embargo, para Rodrygo fue más "especial" el duelo en el Santiago Bernabéu ante el Chelsea, correspondiente a la vuelta de cuartos. "Siempre digo que el partido contra Chelsea fue muy importante. Me faltaba marcar más goles, y marqué contra el Chelsea y volví a ser el Rodrygo que todos conocen, todo me empezó a salir bien", reveló.

"¿EL MEJOR CONSEJO DE BENZEMA? QUE LE PASE EL BALÓN"

"He vivido las noches mágicas del Bernabéu, pero quiero vivir mucho más. Quiero estar toda mi vida aquí, quiero vivir muchas noches mágicas en el Bernabéu. Todavía no he cumplido mi sueño, quiero cumplirlo en todos los partidos", añadió sobre las remontadas esta temporada.

El brasileño, que ha marcado 5 goles en esta edición de la Champions, admitió estar "nervioso" ante su primera final de Liga de Campeones. "Quiero que llegue la final. Jugar mi primera final de Champions es un momento muy especial, estamos muy animados. Vemos a los jugadores más experimentados que tienen muchas ganas de ganar otra vez, ver esas ganas nos da más ganas a nosotros. Es un momento muy especial para todo el grupo", relató.

Uno de esos pilares para el brasileño es Karim Benzema, "un jugador muy importante", al que "siempre" intentan buscar. "Me ayuda mucho dentro del vestuario, habla conmigo antes de los partidos, me da muchos consejos. Siempre intento escuchar a los más experimentados, él ha ganado muchos títulos y ha marcado muchos goles. Su mejor consejo es que le pase el balón, siempre que se lo doy marca", bromeó.

Finalmente, Rodrygo valoró la decisión de Kylian Mbappé de permanecer en el PSG para rechazar al conjunto merengue. "Es complicado hablar de Mbappé, no tenemos que hablar de él, es jugador del PSG, tenemos que estar centrados en la final, pero no es un tema que no nos toca a nosotros", sentenció.