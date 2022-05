Rusia dice que la propuesta de Zelenski para una reunión con Putin "es un esfuerzo de relaciones públicas"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

"Es definitivamente un esfuerzo de relaciones públicas", ha dicho el 'número dos' de la legación diplomática rusa ante Naciones Unidas, Dimitri Polianski. "La gente que no está en el mundillo no entiende que las cumbres deben ser preparadas a fondo y que la agenda debe ser pactada por ambas partes, además del trabajo de campo de expertos, ya que si no, no hay necesidad de hablar", ha explicado.

Polianski ha subrayado en una entrevista para el canal de YouTube del periodista ruso Vladimir Solovyov que Rusia "no es la que congeló las conversaciones (de paz)". "Hay algunos contactos y esperamos respuestas de los ucranianos a propuestas que se presentaron hace tiempo", ha zanjado.

Zelenski afirmó el lunes durante su intervención por videoconferencia en el Foro Económico Mundial en Davos que Putin es el responsable de todas las decisiones de Moscú respecto a la guerra, por lo que una hipotética reunión para el fin de las hostilidades deberá ser un cara a cara entre ambos y sin mediadores.

"Sin él, no se toman decisiones. Debemos ser claramente conscientes de esto. Si estamos hablando de una decisión de poner fin a la guerra, entonces sin él en esta decisión, no será. No será sin una reunión con el presidente de Rusia", manifestó.

Sin embargo, el presidente ucraniano argumentó que, después de los acontecimientos en Ucrania, deben comprender que "no existen, no deberían existir y no existirán" deseos para sentarse a dialogar con Rusia y que sólo se sentará a la mesa con Putin y exclusivamente para abordar el fin de la guerra.