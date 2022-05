Sondeo: Economía de EEUU es mayor prioridad que Ucrania

WASHINGTON (AP) — El respaldo entre los estadounidenses a castigar a Rusia por lanzar la invasión a Ucrania está disminuyendo si esa ayuda se hace a expensas de la economía de Estados Unidos, en un indicio de la creciente ansiedad por la inflación y otros desafíos, revela un sondeo.

Aunque el apoyo a las sanciones estadounidenses no se ha debilitado, el equilibrio de opinión sobre dar prioridad a las sanciones sobre la economía ha cambiado, de acuerdo con la encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Ahora 45% de los adultos en Estados Unidos dicen que la mayor prioridad del país debería ser sancionar a Rusia lo más efectivamente posible.

El cambio de opinión refleja cómo el alza de precios está afectando los hogares estadounidenses —el aumento de costos de la gasolina, los alimentos y otros productos básicos ha presionado los presupuestos de millones— y quizás limitando si disposición a respaldar financieramente a Ucrania. Eso pudiera ser una señal preocupante para el presidente Joe Biden, que el sábado aprobó un paquete adicional de 40.000 millones de dólares para ayudar a Ucrania, incluyendo ayuda financiera y de armamentos. El sondeo muestra poca fe en él para manejar la situación y una tasa general de aprobación que es la más baja de su presidencia.

“Nos estamos matando”, dijo Jeanette Ellis-Carter, contadora retirada que vive con su esposo en Cincinnati, Ohio. “Podemos ayudar a otra gente, pero al hacerlo, debemos saber cómo ayudarnos a nosotros mismos. Y no lo estamos haciendo”.

Ellis-Carter, de 70, apuntó que una inflación de 8% borraría cualquier ajuste por costo de vida para los jubilados, especialmente con el alza de los costos de atención médica alimentos. Ella sigue haciendo trabajo de contadora, pero ha perdido clientes que ya no pueden pagarle.

El sondeo muestra que una amplia mayoría de los adultos estadounidenses continuar en favor de imponer sanciones a Rusia, prohibir la importación de petróleo ruso y proveer armas a Ucrania. Y la mayoría sigue diciendo que Estados Unidos debería tener un papel en la guerra entre Rusia y Ucrania: 32% de Estados Unidos debería tener un papel grande en el conflicto, mientras que 49% dice que debería tener un papel menor.

Pero hay un apoyo menor a mandar fondos directamente a Ucrania: 44% de los estadounidenses están a favor de enviar fondos, 32% se oponen y 23% ni lo respaldan ni se ponen.

El sondeo muestra que apenas 21% de los estadunidenses dicen que tienen “una gran confianza” en la capacidad de Biden para responder a la situación en Ucrania, mientras que 39% dicen que tienen alguna confianza y 39% no tienen casi confianza.

______

La encuesta AP-NORC a 1.172 adultos se realizó del 12 al 16 de mayo utilizando una muestra extraída del panel AmeriSpeak representativa de la población de EEUU. El margen de error del sondeo es de más o menos 4,0 puntos porcentuales.