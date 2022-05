JJ.OO.- Alejandro Blanco: "No voy a dejar de luchar por tener una candidatura para 2030"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"No voy a dejar de luchar por tener una candidatura porque si no la presentamos para 2030 romperemos una línea de diálogo con el COI que luego es complicado recuperar. Es difícil presentarla y llegar al acuerdo, pero no es imposible, estoy convencido de que en el momento decisivo se presentará, no por los gobiernos, si no por la gente del Pirineo y de las ciudades porque este es un proyecto que es la vida de mucha gente", afirmó Blanco en rueda de prensa tras las críticas recibidas en los últimos días por parte del Gobierno de Aragón.

El dirigente advirtió que "sin diálogo es imposible" seguir adelante y que su idea ahora es retomar las conversaciones con todas las partes para "ver si todo el mundo quiere participar". "Y si es así, vamos a ver si podemos llegar a un acuerdo, si no, haríamos nosotros una propuesta razonada de cual debe ser la mejor opción que tenemos, con aquellos que quieren participar".

"Quien presenta la candidatura es el COE. No quisiera llegar a la situación de negociar independientemente con los territorios. Todo el que quiera participar de forma activa será escuchado, ambas partes piden que nos dejemos debates políticos estériles. Ya no depende tanto de nosotros sino de la voluntad de acuerdo de los respectivos gobiernos", aseveró.