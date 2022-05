Michel Franco estrena 'Sundown': "Las estrellas americanas están hartas de Hollywood"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El cineasta mexicano Michel Franco, quien estrena en España su nueva película 'Sundown' el próximo viernes 27 de mayo protagonizada por Tim Roth y Charlotte Gainsbourg, considera que rodar en Hollywood "no sería un salto, sino un hundimiento", y que los actores importantes americanos "están hartos" de este tipo de producciones.

"Espero no tener jamas que rodar ahí y los actores americanos también están hartos, casi todas las estrellas añoran filmar de otra manera y por eso responden a este tipo de proyectos. La gente cree que estas estrellas necesitan siempre el glamour y todo más grande, pero se les olvida que son actores y extrañan el teatro y crear algo con libertad", ha explicado en una entrevista con Europa Press el realizador.

Franco, quien presentó la cinta hace un año en el Festival de Venecia, descarta dar un salto a la industria de Los Ángeles porque sería "renunciar a la libertad" creativa. "¿Por qué querría esto después de ocho películas que he escrito y producido? ¿Por qué de pronto voy a buscar cadenas que me aten e imposibiliten para ejercer el trabajo como quiero?", ha cuestionado.

El propio Roth ha reconocido que trabajar con este tipo de papeles "introspectivos" le parece "muy valiente" y es algo que busca cuando se junta con Franco --ambos ya rodaron 'Chronic' y en breve comenzarán un nuevo proyecto, tal y como ha adelantado en una entrevista con Europa Press el actor americano--.

"La actitud de mi personaje en la cinta me parece muy vanguardista y a la vez pasada de moda, pero es que Michel tiene mucho de ambas cosas, es un director de los de antes. Hoy hay una fuerte tendencia a que todo sea dicho y no dejar en absoluto que el espectador pueda pensar por sí solo", ha lamentado.

En 'Sundown', Roth interpreta a un hombre que viaja con su hermana e hijos a Acapulco para pasar unas vacaciones, pero la muerte de un familiar les obligará a volver antes de lo previsto. Sin embargo, una crisis lleva al protagonista a buscar una excusa para alargar el mayor tiempo posible su estancia vacacional.

Roth ha explicado que durante el rodaje --"un proceso constante de revisión e intercambio de ideas" entre él y Franco-- hubo "grandes conversaciones sobre los silencios" del personaje. "Las personas, en la peor de sus situaciones, pueden estar hablando mucho rato de cosas superficiales o incluso no decir nada. Eso queríamos mostrar", ha indicado.

LA MUERTE "Y LO INEVITABLE"

Precisamente, la muerte es uno de los temas que sobrevuela el guion de 'Sundown' y el cineasta mexicano reconoce que es un tema que "está presente" desde su infancia. "El día que entendí las implicaciones que tiene la muerte y lo inevitable, cambió algo en mí y ese es el motor que me lleva al cine, es la inconformidad", ha indicado.

"¿Pero quién no piensa en la muerte? Es lo que nos toca a todos transitar. Nadie está preparado pero, en mi caso, cuando lo he tratado de ignorar, de pronto me pega de una manera que es peor, me sume en una crisis. Es mejor asumirlo y convivir con esa idea, porque no nos queda otra", ha recalcado.

En esta misma línea, Roth afirma que "nunca se sabe cómo uno se va a comportar con la muerte"."Espero que si algún día me toca afrontarlo, haga una despedida con elegancia, aunque igual es horroroso cómo me comporto: nadie sabe nada", ha comentado con humor.

LOS "PRIVILEGIOS" DE CLASE

Tras la polémica que generó su anterior película 'Nuevo orden', Franco reconoce no sentirse a disgusto por poner un espejo a la sociedad mexicana y mostrar una violencia casi endémica del país. "La polémica para mí es una prueba de que son películas que necesitan existir. Cuando la gente se enoja y me insulta es la prueba de que hace falta el cine: si lo ignoraran, me preocuparía", ha indicado.

En 'Sundown' vuelve otra vez a hablar de los privilegios de clase que veranean en resorts apartados de la auténtica vida de las ciudades. "Esa búsqueda de la clase privilegiada por mantener el status quo y para que las cosas no cambien y seguir gozando de privilegio, sin importar que sea a costa de la gran mayoría de la gente, va a acabar algún día explotando como una bomba", ha concluido.