Toril: "Sois injustos si nos ponéis a la misma altura que el Barça"

ALCORCÓN (MADRID), 25 (EUROPA PRESS)

"Hoy ha salido todo mal, han sido superiores, no se puede decir nada más. Han sido infinitamente mejor que nosotras, veníamos muy exigidas por conseguir el objetivo de Champions y se ha notado. Quiero felicitar al contrario y sin duda que este partido nos servirá para aprender en el futuro", analizó.

"De donde empezamos, la temporada ha sido muy complicada y paso a paso dimos la vuelta a la situación. Han sido meses muy difíciles, marzo y abril con partidos intensos, rivales de la parte alta, nos ha costado, hemos llegado al límite al final de temporada. Lo hemos hecho bien que es lo que nos tocaba y hoy no ha podido ser", apuntó.

"Hoy no era el mejor día, lo hemos intentado todo, hay días que ves que no se puede. Hemos tenido voluntad para hacer las cosas pero ha habido mucha diferencia. Otros días hemos podido hacer más y lo hemos hecho, pero hoy no ha sido el caso", indicó Toril en rueda de prensa.

Además, el técnico del Real Madrid recordó que no se puede establecer comparaciones entre ambos conjuntos por mucha rivalidad que exista. "Sois injustos si nos ponéis a la misma altura, somos un proyecto joven, tenemos dos años de vida y el club lo está haciendo muy bien. Son dos temporadas en Champions, estamos entre los ocho mejores de Europa y ellas tienen un proyecto consolidado", dijo.

"No creo que sea demérito nuestro, hay que darle valor a lo que hacen ellas, que lo hacen bastante bien. Y llegará un momento en el que estaremos por encima de ellas porque la vida son ciclos", finalizó Toril ante los medios.

Por su parte, Babett Peter dijo que están "orgullosas" de la temporada que han hecho pese a la derrota de este miércoles. "El comienzo fue muy duro, pero nos renovamos y logramos nuestro objetivo de jugar en Champions la próxima temporada".

"A nivel personal ha sido un partido muy especial, mi último como profesional, me siento orgullosa aunque no haya podido ser la victoria. Estoy muy contenta de haber terminado en el campo junto a mis compañeras. Muchas gracias al fútbol, he vivido un sueño", comentó.

"He podido experimentar muchas buenas cosas, conocer buena gente y estoy muy orgullosa de esto. En España ha sido una gran experiencia, he disfrutado muchísimo. Es un orgullo haber formado parte del Real Madrid", finalizó Peter.