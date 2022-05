La Asociación Nacional del Rifle no cancela su evento en Texas y culpa a la salud mental de tirador de Uvalde

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"Cuando nos reunamos en Houston, reflexionaremos sobre estos eventos, rezaremos por las víctimas, reconoceremos a nuestros patriotas y nos comprometeremos a redoblar nuestro compromiso para hacer que nuestras escuelas sean seguras", ha dicho la NRA en un comunicado.

El argumento de la NRA apelando a la salud mental del tirador es el mismo que han estado esgrimiendo los republicanos para justificar el fácil acceso a las armas, desde el mismo gobernador de Texas, Greg Abbott, hasta el líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell.

La celebración de esta nueva conferencia del poderoso lobby armamentístico de Estados Unidos tendrá lugar a menos de 450 kilómetros de donde el joven de 18 años Salvador Rolando Ramos irrumpió con un rifle de asalto AR-15 comprado legalmente y asesinó a 19 niños y dos de sus maestras.

El alcalde de Houston, el demócrata Sylvester Turner, ha lamentado que no se pueda liquidar el evento por cuestiones contractuales. "La convención ha estado en los libros durante más de dos años (...), no podemos simplemente cancelarla porque no estamos de acuerdo con el tema", ha explicado, informa la CBS.

Turner ha explicado que en caso de cancelar el evento, la ciudad podría ser demandada y comprometerse al pago de una fuerte sanción. Sin embargo, ha criticado a quienes piden rezar y envían su pésame a las víctimas y "al día siguiente defender las armas", en una clara alusión a algunos republicanos, como el senador Ted Cruz, o el gobernador Abbott.

Otro de los que está previsto que acuda a esta cita es el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, quien el miércoles confirmó su asistencia ya que el país en estos momento "necesita soluciones y un liderazgo reales".

"Es por eso que mantendré mi compromiso de hablar en Texas en la convención de la NRA y dar un mensaje importante a Estados Unidos. Mientras tanto, todos continuamos rezando por las víctimas, sus familias y por toda nuestra nación. ¡Todos estamos juntos en esto!", escribió en su propia red, Truth Social.

En la madrugada del martes, Ramos, tras disparar a su abuela --que está en estado grave-- irrumpió en la escuela primera de Uvalde, en Texas, donde ejecutó a 19 niños y dos maestras tras atrincherarse con ellos en una de las aulas. Otras 17 personas resultaron heridas, aunque la mayoría fueron dadas de alta.

Ramos, cuyas motivaciones se desconocen, fue finalmente abatido por una agente de la Policía Fronteriza de Estados Unidos que estaba fuera de servicio, pero que fue el primero en acudir junto a otros dos agentes al lugar de los hechos.