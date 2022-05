Los médicos proponen crear un segundo turno de elección de plazas MIR con bajada de la nota de corte

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Y es que, este año se han ofertado 8.188 plazas de las que han quedado vacantes 217 de las mismas (más una plaza que requiere conformidad previa), lo que supone un 2,66 por ciento de las plazas ofertadas, el índice más alto de la última década.

En concreto, han quedado vacantes ocho plazas en Medicina del trabajo; 200 en Medicina Familiar y comunitaria; ocho en Medicina preventiva y de salud pública; y dos en Microbiología y parasitología. Sobre el total de plazas ofertadas por cada especialidad, el porcentaje aproximado de las plazas no adjudicadas representan el 7 por ciento en Medicina del Trabajo; el 9 por ciento en Medicina Familiar y comunitaria; el 7 por ciento en medicina preventiva y de salud pública; y el 5 por ciento en Microbiología y parasitología.

"Esto se lo hemos llegado al Ministerio, he hablado con la ministra que ha mostrado su preocupación por las 218 plazas que no se han ocupado, pero esto no es nuevo porque ya había ocurrido en 2014, 2007 y 2008. El informe identifica los problemas y, a su vez, propone soluciones porque lo que peligra es el modelo de salud universal, público y gratuito", ha dicho durante la presentación del trabajo el presidente del CGCOM, Tomás Cobo.

Ante esta situación, el informe plantea varias hipótesis en relación a las causas que podrían estar detrás de este problema: la tendencia deficitaria actual de la demografía médica en España, la situación de la Atención Primaria y otras especialidades, las condiciones de trabajo del colectivo MIR, el sistema de elección de plazas en la Formación Sanitaria Especializada (FSE) y finalmente el fenómeno de no toma de posesión y renuncias de plazas MIR.

Al mismo tiempo, en el trabajo se alerta de las consecuencias deletéreas que pueden acaecer de no actuar a tiempo y se propone una serie de mejoras a implementar a corto, medio y largo plazo. Concretamente, a corto plazo aboga por establecer un segundo turno de elección, con el fin de que aquellos aspirantes que no hayan elegido y extracomunitarios afectados por el cupo, puedan optar a una de las plazas que quedan sin adjudicar; y reformular de la nota de corte, evitando que la misma afecte de forma significativa a la disponibilidad de adjudicatarios para las plazas de FSE, sin que se menoscabe el elemento de control mínimo de calidad exigido para superar dicha nota de corte.

También recomienda, a corto plazo, la monitorización por parte del Ministerio de Sanidad de las plazas donde se produzcan una no toma de posesión y renuncias en los primeros 12 meses tras la elección con la consiguiente elaboración de un listado público con las mismas; y crear una mesa de trabajo constituida de forma paritaria entre el Ministerio de Sanidad y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos donde se ahonde en la problemática aquí expuesta y se genere un plan de actuación conjunto con los diferentes 'stakehers' implicados.

MEDIDAS A MEDIO Y LARGO PLAZO

A medio plazo, en el informe se aconseja el establecimiento de un sistema integral de la garantía de la calidad (SIGC) de la Formación Sanitaria Especializada que evalúe la calidad de la docencia (encuestas), los resultados de las evaluaciones a los residentes, los incidentes en la formación y quejas de la legislación vigente en materia laboral.

Otras medidas pasan por el establecimiento de recursos específicos para el refuerzo de las Unidades Docentes e introducción de compensaciones horarias e incentivos (acceso a OPEs y carrera profesional) a quienes desempeñen funciones de tutorización. Regulación y reconocimiento de las funciones de tutor de apoyo; establecimiento de un sistema de incentivos para las plazas y especialidades MIR de difícil cobertura, a través de fórmulas que compensen económicamente el desplazamiento y alojamiento; e identificar en la Mesa de Trabajo aquellas situaciones de desequilibrio entre las plazas ofertadas por las Unidades Docentes, profesionales necesarios y tutores o personal de los servicios de las UUDD. Es decir, Servicios o Secciones de un adjunto y un MIR.

A medio plazo también se apuesta por la mejora de las retribuciones de los MIR. Tal y como se ha previsto en fórmulas legislativas como la Proposición No de Ley por la que se insta al gobierno a llevar a cabo mejoras retributivas en el colectivo de los médicos internos residentes, así como a los demás colectivos que se incluyen en la formación sanitaria especializada presentada y aprobada en marzo de 2022 por el Congreso de los Diputados; e introducir en la evaluación de la satisfacción de los residentes mecanismos de valoración de las jefaturas de estudios y tutores principales.

A largo plazo, en el informe se propone estudiar la problemática de las especialidades crónicamente menos elegidas por motivos económicos, desplazamientos durante el periodo formativo, dificultades en la conciliación, no exigencia de la especialidad para el ejercicio profesional o menor reconocimiento profesionales para acordar acciones de mejora específicas en la Comisión de Recursos Humanos del SNS.

También se aboga por garantizar el despliegue homogéneo de la legislación estatal en las comunidades autónomas, a través de decretos autonómicos de formación sanitaria especializada que aborden el reconocimiento de la tutorización, los recursos de las unidades docentes, organización de las comisiones de docencia o las ayudas a las rotaciones; y analizar la figura de la conformidad previa para las plazas acreditadas de centros privados.

"En un momento donde toda plaza de formación sanitaria especializada es necesaria, el sistema sanitario no se puede permitir que elementos externos del sistema público, puedan influir en el otorgamiento de una conformidad previa para la adjudicación de una plaza con la consiguiente posibilidad de que quede sin cubrir por no haber sido otorgado", enfatiza el trabajo.

Además, se aboga por estudiar la empleabilidad, precariedad y estabilidad laboral de los egresados de la Formación Sanitaria Especializada a través de un estudio propio del Ministerio de Sanidad; actualizar los criterios de acreditación de las Unidades Docentes, así como los procedimientos periódicos de re-acreditación en base a un sistema integral de garantía de calidad de la FSE, y especificar los criterios de no conformidad que pueden conducir a la desacreditación de una unidad docente; y desarrollar la evaluación periódica y reacreditación de los jefes de estudios y tutores principales, incluyendo los criterios del SIGC y circunstancias que pueden conllevar la no renovación o pérdida de la acreditación de cada figura.

SITUACIÓN DE LOS MÉDICOS DE FAMILIA

Por otro lado, los médicos han denunciado en el trabajo que se sigue permitiendo que se practique la Medicina de Familia sin una formación "especializada" en el Sistema Nacional de Salud (SNS). De hecho, han avisado de que "con frecuencia" se suelen observar situaciones donde un médico sin especialidad es acompañado por un médico residente, con más formación y menor sueldo.

Un hecho que, a juicio del organismo, podría tener un correlato en las plazas de difícil cobertura en determinadas especialidades y regiones para médicos especialistas que supone un importante problema a nivel de nuestro país y de otros estados de la Unión Europea de cara a poder asegurar unos niveles de atención de calidad.

Así, los médicos han asegurado que el estudio de este problema pone el foco sobre las condiciones laborales de los médicos y el maltrato sistemático que el colectivo ha sufrido durante décadas. "