Un 12% de personas ciegas se sienten solas en España, según ONCE: "La soledad es otra pandemia"

Ndp La Once Presenta A Tu Lado Siempre Para Paliar La Realidad De Un 12% De Personas Ciegas Que Se Sienten Solas ONCE (ONCE/Europa Press)

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"Estamos logrando superar la emergencia sanitaria, vivimos una guerra en Europa, muy cerca, y ambas situaciones se han llevado a muchas personas y también han acrecentado el número de personas con discapacidad, un dato que posiblemente también aumente la soledad. Por eso, necesitamos cuantas más manos mejor", ha afirmado.

Del estudio se desprende que el 34,9% de las personas encuestadas manifiestan haberse sentido solas en algún grado en el último mes (el dato para la población general según el CIS es del 38,8%) mientras que quienes señalan que sienten soledad siempre es el 6% (3,6% para el conjunto de la población española).

No obstante, teniendo en cuenta la estigmatización que el término soledad acarrea, se elaboró un indicador calculado a partir de la soledad declarada por parte de los propios afiliados a la ONCE y los resultados extraídos de la escala de soledad de De Jong Gierveld, del cual se extrajo que la soledad no deseada afecta en algún grado al 60% de la población afiliada mientras que un 12% siente soledad severa, según ONCE.

Entre los factores más determinantes en el surgimiento de la soledad no deseada se encuentra el hecho de vivir solo, específicamente quien lo hace de manera obligada, y aspectos relacionados con las habilidades sociales o la participación en la comunidad.

Otros factores señalados son la situación económica del hogar, la frecuencia de contactos con tres colectivos clave (familiares, amistades y profesionales de la ONCE), el tamaño de la población en la que habite y el hecho de estar separado o divorciado.

El encuentro 'Soledad, un reto que nos une' ha sido organizado por el Grupo Social ONCE para abordar este grave problema social. También se ha presentado el cupón que la ONCE dedica este 26 de mayo a visibilizar el problema de la soledad.

En el marco de esta jornada --que se desarrolla a lo largo de este jueves en la sede de la Fundación ONCE en Madrid-- se ha presentado el programa 'A tu lado siempre', la estrategia global con que la ONCE afronta el reto de paliar la soledad forzosa entre las personas ciegas y con baja visión, algo en lo que lleva trabajando varios años hasta el punto de situar este asunto como uno de sus principales objetivos institucionales.

En este sentido, el presidente del Grupo Social ONCE ha reclamado a las administraciones públicas mayor compromiso con los problemas sociales. "En España, desde el año 1977 hemos tenido nada menos que 27 ministros y ministras de Asuntos Sociales. ¿Os imagináis lo que es contarle el modelo de la ONCE y de todas las organizaciones de la sociedad civil a 27 personas distintas? Pedimos un poquito más de continuidad y de compromiso en las políticas sociales", ha declarado.

En esta línea, el Defensor del Pueblo --que también ha asistido al encuentro-- ha considerado necesaria la captación de fondos públicos y privados para abordar problemas sociales como el que representa la soledad. "Para que haya una verdadera innovación social se requieren más recursos", ha afirmado Ángel Gabilondo, quien ha vinculado la soledad con la pobreza, "la gran exclusión social", según sus palabras.

"La soledad es un dolor silencioso que tiene un componente alto de invisibilidad, es una pandemia tan patente, tan cercana que, a veces, no llegamos a percibirla. Está aquí, entre nosotros, por eso hemos de estar pendientes de nuestro entorno, porque este es un problema que nos concierne a todos", ha dicho. Por ello, ha alertado de que "nadie está libre de sufrir soledad severa en algún momento", destacando la importancia de iniciativas como la del Grupo Social ONCE.

PROBLEMA GLOBAL

La soledad no deseada es un problema global, extendido especialmente en las sociedades avanzadas y que afecta a las personas que la padecen en ámbitos tan esenciales como la salud mental y física, las relaciones sociales o la participación ciudadana.

Para la ONCE es prioritario detectar y canalizar estas situaciones y lo hace, entre otras acciones, a través de visitas programadas por parte de trabajadores sociales a las personas mayores que viven solas en sus domicilios, para analizar su situación y adecuar la atención necesaria. En este sentido, el programa 'A tu lado siempre' coordina desde su puesta en marcha todas las iniciativas que se llevan a cabo para paliar la soledad.

El objetivo del encuentro 'Soledad, un reto que nos une' es compartir experiencias y reflexiones sobre la situación en la que se encuentra la población con sentimientos de soledad no deseada. Así, representantes de instituciones públicas, sociedad civil y entidades del Tercer Sector junto al propio Grupo Social ONCE profundizan a lo largo de la jornada en las acciones que se están implementando y en otras que pueden desarrollarse en el futuro para dar respuesta a este reto.

Según la vicepresidenta de Servicios Sociales y Participación de la ONCE, Imelda Fernández, "este grave problema de la soledad solo se resuelve trabajando en equipo, es algo que nos implica a todos". "Así lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo en el Grupo Social ONCE y por eso pusimos en marcha el programa 'A tu lado siempre', porque queremos estar al lado de las personas que más lo necesitan", ha apostillado.