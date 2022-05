Una funcionaria de correos comparte sus aventuras con los animales de las casas en las que reparte paquetes

MADRID, 26 May. (EDIZIONES)-

Samantha Stimpson, de 25 años y originaria de Norfolk (Reino Unido), es funcionaria de correos desde hace más de cinco años y ha empezado a compartir sus escapadas en TikTok.

En sus viajes, se encuentra con todo tipo de animales. Ha encontrado de todo, desde mascotas tradicionales como perros y gatos hasta gansos, ciervos y patos.

Esta nativa de Norfolk decidió ser funcionaria de correos después de darse cuenta de que trabajar dentro de casa todos los días no era el trabajo para ella, ya que prefiere estar fuera y en la naturaleza.

Samantha dijo: "Llegas a conocer muy bien a todos tus clientes a nivel personal. He conocido a mucha gente encantadora durante mis entregas. Sin duda, conocer a los animales es lo más feliz me hace. Muchos incluso me reconocen".

De esta manera, Samantha ha sido apodada como "la repartidora más cariñosa" y todos en el pueblo le conocen. "Me encanta cuando Samantha viene a casa a dejarme algún paquete, es muy simpática con mis gatos", confirmó una vecina.