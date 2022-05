Vicente Del Bosque: "El que pasa a la posteridad sólo es el que gana la final"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"Es una final, los dos han hecho méritos para estar y se lo han ganado a pulso, sobre todo el Real Madrid, pero el que pasa a la posteridad solo es el que gana", afirmó Del Bosque ante los medios tras la presentación este jueves de su campus de verano.

El salmantino, de todos modos, tiene claro que el conjunto madridista va a "ganar". "Ha superado tres eliminatorias muy difíciles y además creo que ha enganchado a la gente. Parte como favorito, pero hay que tener cuidado", admitió.

"Seguro que el Liverpool valorará enormemente lo que ha pasado en octavos, cuartos y semifinales. En algunos momentos, el Real Madrid ha estado eliminado y ha sabido salir y llegar a la final", añadió el exseleccionador nacional, que consideró que cada equipo "tendrá que demostrar por qué ha llegado a la final".

Del Bosque se deshizo en elogios hacia Carlo Ancelotti. "Representa muy bien los valores del Real Madrid, se maneja bien en las ruedas de prensa, en la representación del club es perfecto. Actúa con moderación en los momentos difíciles. En esto no hay una receta única, pero la de él es muy buena", afirmó.

"Ha demostrado lo excelente entrenador que es en todos los sentidos, en lo personal, lo futbolístico, en la relación con los medios, en la representación del club... Me gusta como entrenador y como persona", recalcó.

También alabó a Toni Kroos y Luka Modric, "dos jugadores fantásticos en todos los sentidos, de equipo, con calidad individual, moderados en sus declaraciones". "Son unos ejemplos fantásticos. El miedo es que cuando empiezas a cumplir años, en cuanto juegas mal, si eres mayor, ya te tienes que ir", advirtió el extécnico madridista.

Del Bosque participó en la última final de la Copa de Europa que ha perdido el Real Madrid, en 1981, en París, y ante el Liverpool. "Recuerdo que fue un partido regular, tirando a malo. El club tenía en aquel momento una política de austeridad, con jugadores muy de la casa, eran otros tiempos, fue un mérito llegar", confesó.

"Imagino que Klopp tendrá muy en cuenta las emociones del grupo, el saber controlarlas. En la parte deportiva no hay secretos para ninguno de los dos entrenadores, al menos en la teoría", expresó sobre posibles planteamientos.

Para Del Bosque, "no era fácil pensar que llegarían 13 Copas de Europa". "Se ha cogido una rutina de ganar buena", remarcó, recordando que las dos que consiguió en 2000 y 2002 como entrenador madridista fue gracias a que estaban "bien rodeados". "Era un grupo muy bueno, con mezcla de extranjeros, españoles y de la cantera. Además, en esa época había una inercia ganadora y recogimos la herencia de Heynckes (título de 1998), que fue la más celebrada y las otras dos fueron más a rebufo de esta", explicó.

"No hay que reivindicar al fútbol español, ha mantenido la hegemonía durante muchos años, no sólo el Real Madrid, el Atlético y el FC Barcelona, también el Sevilla, el Villarreal o el Deportivo. A nivel de competición hemos demostrado que no tenemos que mirar a otro lado para copiar, sí para aprender", subrayó sobre el momento de LaLiga respecto a otras competiciones como la Premier League inglesa.

Finalmente, dio su opinión sobre el fallido fichaje de Kylian Mbappé. "Parecía firmado, pero yo soy un poco incrédulo y hasta que no le viéramos con la camiseta puesta...", dejó caer el exseleccionador nacional.