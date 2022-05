Vox dice que lo que hay que reformar es el Gobierno en vez del CNI y avisa a Feijóo de que no va "por el buen camino"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado este jueves que la reforma que debe acometerse tras el escándalo de los espionajes por Pegasus es en el Gobierno y no en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y ha avisado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de que no va "por el buen camino"

Así lo ha expresado en una entrevista en Radio Nacional, recogida por Europa Press, al ser preguntado acerca de lo que espera su formación del pleno monográfico que ha dado comienzo esta mañana en el Congreso en el que está compareciendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dar explicaciones por el asunto de los espionajes

De la comparecencia de Sánchez no esperan "gran cosa" porque, en sus palabras, primero habla de su gestion y luego pasa al ataque. "Da igual lo que uno pregunte, la respuesta siempre viene por el mismo sentido: o es culpa de Franco, del virus o de Putin".

"Lo que hace falta es reformar el Gobierno", ha insistido el diputado de Vox, que ha cargado contra la ministra de Defensa, Margarita Robles, por la cesión de la entonces directora de los servicios de inteligencia, Paz Esteban, para evitar que "rodara su cabeza o la del presidente".

Espinosa de los Monteros ha recalcado que "no hay ninguno bueno en este Gobierno" y ha asemejado la "buena" imagen de Robles a la de la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, a quien ha acusado de "mentir con total impunidad" por sus declaraciones este miércoles en las que cuestionó lo que se espera de una formación "que propone repartir armas a los ciudadanos".

DESCLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA

En relación con la desclasificación de información reservada, el dirigente de Vox ha descartado que sea buena idea "abrir el CNI a la transparencia" porque considera que los servicios secretos tienen que tener "un cierto grado de transparencia con todas las cuidados necesarios". Así, ha apuntado que para ello hay comisiones como la de Secretos Oficiales.

"Luego habría que ver qué consecuencias deberían afrontar aquellos que salen de la Comisión corriendo para contar lo que pasa dentro", ha añadido en relación con las declaraciones que hicieron ante los medios de comunicación algunos de los asistentes a esa comisión de gastos reservados.

Así, ha criticado que todo lo que se haga más allá de esa comisión en el Congreso son "cesiones que hace el Gobierno a los separatistas" para mantenerse "un día más" en la Moncloa. También, ha señalado que estos diputados deberían tener consecuencias ya sea "una multa, una sanción o no asistir a la próxima comisión de secretos".

Sobre el software Pegasus, el parlamentario de Vox ha asegurado que no es difícil que genere falsos positivos y se ha preguntado lo que ocurre con el resto de independentistas espiados -- alrededor de una cuarentena -- puesto que el CNI solo admitió haber espiado a 18. "¿Quién estaría detrás?", se ha cuestionado, a la par que ha aseverado que hay muchos países interesados en "interferir" en lo que pasa en España.

CRITICAS A FEIJÓO

Preguntado acerca de la llegada de Feijóo, ha asegurado que no van "función de los nombres de las personas", sino de los "hechos", y ha deslizado que con el dirigente 'popular' "es muy difícil saber lo que va a pasar" porque "a veces dice unas cosas y otras veces las contrarias". "Lo que vamos a estar es atentos a lo que hace ahora", ha advertido.

En esta clave, ha criticado que esté "constantemente" ofreciendo al Gobierno "todo tipo de pactos" y así "no va por el buen camino". "Con este Gobierno no se puede pactar nada", ha criticado haciendo alusión al Tribunal de Cuentas que, según Espinosa de los Monteros, "han entregado de una manera absolutamente lamentable".

"No se puede pactar una institución porque este no es un Gobierno fiable, porque es un gobierno mentiroso, que antepone los intereses de un individuo, ni siquiera un partido", ha añadido, al tiempo que ha hecho hincapié en que un nuevo líder del Partido Popular que lo que está haciendo es "tender la mano constantemente" al un Gobierno "no va por buen camino". "Pero tenemos que esperar a ver", ha concluido sobre este asunto.

ELECCIONES 19J Y MACARENA OLONA

No obstante, de cara a la cita electoral en Andalucía, ha señalado que aspiran a poder colaborar con el PP andaluz porque "un votante del PP a lo que más se parece es al de Vox". Ha reconocido que hay "matices" y "diferencias", pero los votantes quieren "acuerdo" y ha asegurado que pondrán "todo" de su parte para que así sea.

En relación con la salida del Congreso de Macarena Olona para poder concurrir como candidata a estos comicios autonómicos, el portavoz de los de Abascal en el Congreso no ha detallado quién se hará cargo de las funciones que ocupaba en la Cámara Baja, pero que se sabrá "pronto". Ha elogiado la "capacitación" de los 52 diputados de Vox que hace "difícil" elegir, pero lo "más probable" es que que se distribuyan las funciones entre "más de una persona".