Precio: gasolina vuelve a subir ¿Qué pasó con los subsidios del gobierno?

El precio de la gasolina no ha detenido su carrera de incrementos durante 2022 y los subsidios aplicados por el gobierno resultaron poco eficaces para frenar su encarecimiento.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) informó que el costo de la gasolina regular o tipo Magna registró un aumento de 6.10% en lo que va del año; mientras que la Premium se disparó 5.16%.

Reportó que, si se toma como referencia el inicio de la guerra en Ucrania –el 24 de febrero- y el cierre de abril pasado, la cotización de la Magna y Premium reportaron alzas de 3.21% y 2.51%, respectivamente.

Señaló que, si el comparativo arranca del 6 de marzo al 30 de abril –cuando la Secretaría de Hacienda ya había condonado el 100% del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) que pagan los consumidores, y aplicado un subsidio adicional para los distribuidores- los incrementos se moderaron a 1.36% en la Magna y a 1.22% en la Premium.

Pero, cuando la fecha este último ejercicio se recorre al 15 de mayo, se pierde la tendencia a la baja y los aumentos al precio de las gasolinas se reactivan a 2.16% y 1.39%; movimiento que coincide con el nuevo periodo de volatilidad y alzas en los precios internacionales del petróleo y los combustibles.

Precio no perdona al consumidor

El precio de la gasolina es un termómetro que muestra cómo va la economía familiar y del país. (Victoria Valtierra/Cuartoscuro)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reportó que el precio de la gasolina efectivamente se contuvo, después de la aplicación de los subsidios instrumentados por la Secretaría de Hacienda; aunque en las últimas semanas se han observado nuevos repuntes.

A través de su micrositio Quién es Quién en los Precios de la Gasolina, señaló que la Magna terminó 2021 con una cotización máxima al público de 23.01 pesos por litro; con pico de 23.99 pesos al estallar la guerra en Ucrania y una ligera baja a 23.70 pesos en la primera semana de marzo.

Sin embargo, reportó que dos meses después de la aplicación conjunta de la condonación de al IEPS que pagan los consumidores y el subsidio adicional a los distribuidores, el costo del combustible llegó al 15 de mayo pasado a un nuevo pico de 23.96 pesos.

En la misma tendencia, la gasolina Premium, que terminó 2021 con un precio máximo de 24.95 pesos; llegó a la guerra de Ucrania en 25.78 pesos, subió a 26.06 pesos al inicio de marzo y ahora muestra una ligera baja a 25.99 pesos por litro.

Tres preguntas a…

Ramón Martínez, especialista en Economía y Finanzas de la Escuela Bancaria y Comercial.

1. ¿Funcionaron los subsidios a la gasolina, aplicados por Hacienda?

- Los subsidios no han sido, del todo, eficientes, porque el precio de la gasolina se contuvo; pero no han impedido que siga subiendo o, en su defecto, baje; tal como lo prometió el gobierno federal y, en particular, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y esto último no se puede garantizar porque el costo de la Magna, Premium y diésel están supeditados al comportamiento de los precios del petróleo, que rondan o se mantienen en niveles récord de 100 dólares por barril.

2. ¿De qué sirvieron los subsidios?

- Sin los subsidios aplicados por el gobierno, el precio de la gasolina se habría disparado 16% durante este año; pero el riesgo real para los consumidores es que esta política es muy costosa para las finanzas públicas, con alrededor de 400 mil millones de pesos para este año, de acuerdo a datos del SAT.

Y lo peor, es que el gobierno deberá mantener dicho gasto, aunque cueste mucho y afecte a las finanzas; porque si lo suspende, el costo de la Magna y Pemium se dispararía un 20% adicional; con precios máximos arriba de 31 pesos por litro.

¿Los subsidios serán suficiente para mantener a raya el costo de la gasolina el resto del año o podemos esperar nuevos repuntes?

- Me parece que en el corto plazo así será y, nuevo encarecimiento a los precios que pagan los consumidores, dependerá de los ajustes a los precios del petróleo, que México o el gobierno federal no controlan.

Precios promedio vs máximos

El precio de gasolina es un insumo que puede disparar o modificar el costo de otros productos. (Victoria Valtierra/Victoria Valtierra)

La consultoría PETROIntelligence y la Profeco reportaron que, entre el cierre de 2021 y los primeros meses de 2022, el precio promedio y máximo del litro de gasolina reportó los siguientes movimientos:

Magna

31 de diciembre: 20.54 / 23.01 pesos

24 de febrero, al inicio de la guerra en Ucrania: 20.89 / 23.99 pesos

06 marzo, con los subsidios complementarios: 21.16 / 23.70 pesos

15 de mayo: 21.62 / 23.96 pesos

Premium

31 de diciembre: 22.63 / 24.95 pesos

24 de febrero, al inicio de la guerra en Ucrania: 23.01 / 25.78 pesos

06 marzo, con los subsidios complementarios: 23.13 / 26.06 pesos

15 de mayo: 23.64 / 25.99 pesos

