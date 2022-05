Fórmula 1.-.-Fernando Alonso: "Tenemos curiosidad por ver dónde estamos"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

"Tenemos curiosidad por ver dónde estamos, no tenemos una respuesta clara. Tenemos que aumentar la confianza, tener un coche que te permita empujar, y de momento nadie sabe si tenemos este coche. Tenemos los libres hoy, ya no tenemos el día libre, mañana tenemos la clasificación y necesitamos empezar con el pie derecho", señaló en rueda de prensa.

En este sentido, el asturiano cree que el hecho de que no haya día libre el viernes en la cita monegasca es "más lógico". "Es más lógico tener un fin de semana normal. Normalmente en Mónaco tienes ese viernes libre y piensas un poco en el coche, en la configuración... La pista evoluciona mucho con las categorías del viernes y llegas el sábado y es una pista nueva. Echaremos de menos eso", explicó.

Además, el bicampeón del mundo, que ahora reside en el Principado, reconoció que correr allí supone casi como un Gran Premio en casa. "Llevo corriendo aquí 18 o 19 años, así que es algo familiar. Este sitio no cambia mucho de un año para otro y eso es una ventaja. Te sientes bien volviendo aquí y espero que con esta generación de coches tengamos retos distintos, porque son más pesados y no rinden tanto en curvas lentas; quizás sean más vagos los cambios de dirección, todo lo que necesitas en Mónaco no lo tienen. Pero es lo mismo para todos", subrayó.

En otro orden de cosas, Alonso se mostró a favor de que el Gran Premio monegasco se mantenga en el calendario de la Fórmula 1, en medio de las discusiones sobre si debería desaparecer para que entrase otra prueba que favoreciese más el espectáculo. "Tiene que estar en el calendario, no veo ningún motivo por el que no debería estar", manifestó.

"Los adelantamientos son difíciles, pero también lo son en Singapur, en Barcelona o Budapest; antes del DRS y de 2011 no se adelantaba en Barcelona, en Budapest o en Mónaco, y no se hablaba de quitar esas carreras del calendario. Ahora se habla en los medios de cosas aleatorias, y esta es una de esas que no tiene sentido", finalizó.