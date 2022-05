Klopp: "Cuanto más se gana, más posibilidades de perder"

El técnico 'red' confía en que acabe la racha del Real Madrid

"Thiago y Fabinho están listos"

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, afirmó que Thiago Alcántara y Fabinho "están listos" para jugar la final de la Liga de Campeones este sábado ante el Real Madrid, un rival que impone por su experiencia y éxito en Europa, aunque se aferre también a la probabilidad como contraria a los blancos.

"Thiago y Fabinho están listos para mañana. Estamos con muchas ganas de vivir las sensaciones en el estadio, pero no pensamos ni un segundo en cómo nos sentiríamos si ganáramos, tengo la paciencia para esperar y verlo mañana", comentó Klopp este viernes en la rueda de prensa previa a la final de la 'Champions'.

El entrenador admitió el nivel de experiencia del Real Madrid. "Para algunos jugadores sería la quinta vez que ganan, el entrenador la cuarta, no podemos comprar este nivel de experiencia de una noche a otra", añadió. No obstante, Klopp recordó que "cuanto más se gana, más posibilidades de perder", por lo que espera que el Madrid ceda su idilio continental.

"Somos los jugadores y el entrenador correcto para este club, algunos lo vieron de manera diferente cuando llegué. Si uno es aficionado de fútbol sabe que lo que han hecho mis chicos esta temporada es excepcional, pero se mide todo por el color de la medalla después del partido. No nos importa, estamos preparados, la historia va a dictar lo que dice la gente en estos partidos", expresó sobre la regularidad del conjunto 'red'.

Preguntado por el estado del terreno de juego, el técnico alemán destacó que le encantaría "en un mundo de sueños" jugar en el "mejor campo", pero no es el caso. "Para Ancelotti será lo mismo. Si se gana no nos interesa para nada. Espero que no haya noticias sobre esto", admitió.

Sobre los rumores que sitúan a Sadio Mané en la órbita del Bayern de Múnich, Klopp restó importancia al asunto. "No me preocupa para nada los rumores, no es la primera que llegan las voces antes de la final. No es un problema", afirmó. En el caso de Naby Keita, el alemán destacó su buen estado de forma para afrontar la final. "Hay un periodo de adaptación en mis equipos, sobre todo en el centro de campo. Ya le pasó a Fabinho, pero en este tramo Keita se lesionó. Está en buenísima forma y es un jugador importante", apuntó.

"El favorito no es fácil elegirlo, no tengo respuesta. Viendo la historia y la experiencia, la manera que celebra o hace remontadas, diría que es el Madrid, pero estamos en el mismo nivel y queremos hacer nuestro partido. Si jugamos a nuestro nivel somos un equipo difícil para enfrentarnos. No me importa qué equipo sea el favorito", explicó.

Preguntado por el cambio de sede de la final, que debía disputarse en San Petersburgo, Klopp calificó la decisión de "un mensaje importante" para Rusia. "La vida sigue aunque uno intente destruirla, jugamos esta final para toda la gente de Ucrania", sentenció.