La ministra de Exteriores afirma que Chile aboga por una Cumbre de las Américas "sin exclusiones"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

"Le hemos manifestado (esto) a Estados Unidos. Lo hemos manifestado tanto en un conjunto de conversaciones privadas, como también yo lo he manifestado públicamente: que abogamos por una cumbre sin exclusiones y eso implica invitar a todos los países que son de las Américas, desde Canadá hasta Chile, pasando por todo el Caribe", ha dicho, según ha recogido el diario 'La Tercera'.

Urrejola también ha precisado que, pese a que es decisión del país anfitrión, en este caso Estados Unidos, el presidente chileno, Gabriel Boric, hará saber la opinión del país durante el encuentro, que es "un espacio importante para intercambiar distintas opiniones".

"Yo creo que más allá de las posiciones que uno pueda tener respecto de estos tres países, sobre todo en materia de Derechos Humanos, me parece que hay un conjunto de desafíos en la región que tenemos que enfrentar de manera conjunta y el diálogo tenemos que tenerlas entre todos y todas", ha agregado, según el citado diario.

Urrejola también ha confirmado durante la jornada de este jueves una reunión bilateral entre el presidente chileno, Gabriel Boric, y su homólogo estadounidense, Joe Biden, en el marco de la cumbre, tal y como ha informado el diario Bío Bío Chile.

El Gobierno estadounidense informó a principios de mes que Cuba, Nicaragua y Venezuela no recibirían invitación para la cumbre en Los Ángeles argumentando que no son naciones democráticas. "Los países que por sus actuaciones no respeten la Democracia, no van a recibir invitaciones", aseguró el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Brian Nichols.