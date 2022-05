Las autoridades de Texas reconocen errores en la operación para neutralizar al autor de la masacre de Uvalde

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

McGraw ha explicado que la principal equivocación residió en interpretar que el autor de los disparos, Salvador Rolando Ramos, había decidido atrincherarse en lugar de, como sucedió, abrir fuego indiscriminado -- aproximadamente "un centenar de tiros", según el responsable texano -- contra los escolares dentro de una clase.

El mando policial creía que "no había niños en peligro, pero estaba claro que no era así", según McGraw.

"A toro pasado, está claro que no fue la decisión correcta. Fue la decisión equivocada, y punto", ha reconocido McCraw, quien ha apuntado como responsable al comandante de la operación 'in situ'. El diario 'New York Times' identifica a este comandante como el jefe de Policía de Uvalde, Daniel Rodriguez.

McGraw también ha confirmado, como había comenzado a circular en las últimas horas, que la Policía local impidió durante la primera respuesta al tiroteo que un equipo fuertemente armado de la Policía de Fronteras irrumpiera en la escuela.