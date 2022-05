(Previa) Eibar y Almería, en busca del ascenso a Primera en el sur de Madrid

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El Eibar y el Almería buscan este domingo (20.00 horas) el ascenso directo a Primera División en la última jornada de la Liga SmartBank, ambos al sur de Madrid frente al Alcorcón y Leganés, respectivamente, mientras que el Real Valladolid permanecerá a la espera de un posible pinchazo para ascender de forma directa sin depender del 'playoff'.

El cuadro de Gaizka Garitano ascenderá como campeón si gana -sin depender de otros resultados- pero también subirá a la Liga Santander si empata y no ganan uno de sus dos perseguidores. Incluso subiría perdiendo, siempre y cuando no puntúe el Almería o si no gana el Valladolid. Su rival será un Alcorcón ya descendido sin nada en juego.

Igual le ocurre a un Almería que visita Butarque para intentar no estropear un ascenso que parecía hecho la semana pasada. Sin embargo, el Alcorcón arrancó un empate en el estadio andaluz y retrasó la más que posible fiesta de los rojiblancos. El Leganés, ya salvado, no se juega nada en un duelo que servirá para despedir a la leyenda pepinera Javier Eraso, que ha disputado partidos como blanquiazul en Segunda B, Segunda y Primera.

Muy pendiente de Almería y Eibar estará el Valladolid, que juega como local ante el Huesca pero con muchos condicionantes para meterse en las dos primeras posiciones. Los de Pacheta deberían ganar y que andaluces y vascos no ganen sus partidos, aunque también podrían agarrarse al golaverage favorable y subir si el Almería no puntuase ante el Lega.

En otras peleas de este domingo, el playoff solo está garantizado para el Tenerife -así como para el tercer clasificado- mientras que Girona y Las Palmas tratarán de guardar su plaza; siendo el Oviedo el único pretendiente para acceder entre los seis mejores. Los asturianos reciben a un Ibiza sin nada en juego.

Por su parte, ese sábado se disputaron dos encuentros con equipos cuyo futuro ya estaba decidido desde la semana anterior. El Amorebieta, ya descendido, se despidió de Segunda con un triunfo muy trabajado frente a la Ponferradina (1-0), con un gol de Iker Unzueta; mientras que el Lugo ganó al Málaga -ambos ya salvados- con un gol de Josep Señé a 15 minutos para el final del partido.

--RESULTADOS DE LA JORNADA 42.

-Sábado.

Amorebieta - Ponferradina 1-0.

Lugo - Málaga 1-0.

-Domingo.

Alcorcón - Eibar 20.00.

Burgos - Girona 20.00.

Leganés - Almería 20.00.

Oviedo - Ibiza 20.00.

Sporting - Las Palmas 20.00.

Tenerife - Cartagena 20.00.

Valladolid - Huesca 20.00.

-Viernes.

Mirandés - Fuenlabrada 5-1.

Real Sociedad B - Zaragoza 1-2.