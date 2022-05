Rusia moviliza tanques soviéticos 'T-62' por escasez de equipos militar en el este de Ucrania

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Esto mismo también ha sido confirmado por el Ministerio de Defensa británica que, en su último informe, ha destacado que "es casi seguro que los 'T-62' sean particularmente vulnerables a las armas antitanque", por lo que "su presencia en el campo de batalla destaca la escasez de Rusia de equipos modernos y listos para el combate".

De hecho, este mismo lunes, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informaba de que "el equipo dañado y recuperado" se utiliza para compensar las pérdidas de armas y equipo militar de las tropas rusas.

Según han recogido distintos medios ucranianos, la producción en serie del 'T-62' comenzó en 1962. A finales de 2012, el Ejército ruso tenía más de 900 tanques de este tipo y algunos de ellos se utilizaron en Siria y, anteriormente, en el este de Ucrania.

Por su parte, el portavoz del Pentágono, John Kirby, ha afirmado en rueda de prensa que, tras 100 días de invasión rusa en el país, el presidente ruso, Vladimir Putin, "ha logrado exactamente cero de sus objetivos estratégicos".

"No le quitó la soberanía a Ucrania, sino todo lo contrario. De hecho, creo que ha reforzado para el pueblo de Ucrania, lo importante que es realmente su independencia. Puedes verlos luchando por ella todos los días, no solo como soldados, sino como ciudadanos", ha destacado.

Kirby ha puntualizado que Moscú no ha "tomado" la capital de Ucrania, Kiev, ni ha "decapitado" al Gobierno ucraniano. "No tomó ninguna ciudad importante que no fuera Mariúpol en este punto. Así que en realidad no ha logrado ninguno de los objetivos estratégicos y ahora se está enfocando en una parte mucho más pequeña del país", ha dicho.

Asimismo, el portavoz del Pentágono ha recalcado que la estrategia estadounidense tiene dos componentes: ayudar a Ucrania a defenderse --una respuesta que cambia con el tiempo según las necesidades de Kiev--, y reforzar el flanco este de la OTAN.

"Ahora tenemos más de 100.000 efectivos en o alrededor del teatro (de operaciones) en Europa: algunas en el mar, algunas en el aire, algunas en tierra para reforzar el flanco oriental de la OTAN", ha indicado Kirby.

De esta manera, ha señalado que si Suecia y Finlandia deciden convertirse en miembros de la Alianza Atlántica, "habrá otros compromisos" pendientes. Kirby ha agregado que es necesario que Putin entienda que defenderán "cada centímetro del territorio de la OTAN".

Con respecto a la ayuda militar a Ucrania, el portavoz del Pentágono ha subrayado que "los obuses 'M777' definitivamente han marcado una diferencia significativa en el campo de batalla", ya que las tropas ucranianas los han usado en la región del Donbás.

"Estamos viendo peleas alrededor de Severodonetsk. No hay duda al respecto, y ciertamente evaluamos que los rusos quieren tomarlo", ha dicho, refiriéndose a los últimos movimientos de las tropas rusas en esta zona, cercada desde diferentes puntos.

El Ministerio de Defensa británico, de hecho, ha indicado en su último informe que el Ejército ruso "continúa en su intento de rodear Severodonetsk y Lisichansk, capturando recientemente varias aldeas al noroeste de Popasna".

Las fuerzas separatistas prorrusas de Donetsk, en el este de Ucrania, han confirmado este viernes la captura de la ciudad de Limán después de que el Gobierno ucraniano la diera anoche por "estratégicamente perdida".

La ciudad, que contaba con una población de unas 20.000 personas antes del estallido del conflicto, tiene carácter estratégico porque se encuentra próxima a una carretera que enlaza con otras ciudades del este del país, en particular Kramatorsk, la principal ciudad de la parte de Donetsk que todavía sigue bajo control ucraniano.

Limán también se encuentra al oeste de las ciudades de Severodonetsk y Lisichansk, que están igualmente por ahora bajo bandera ucraniana.