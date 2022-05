La AEAT retiene 15,6 millones de euros de declaraciones a devolver presentadas hace más de seis meses

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Esta es la información remitida por el Ministerio de Hacienda al Congreso de los Diputados en una respuesta, recogida por Europa Press, a la pregunta remitida por los diputados de Vox Macarena Olona, Inés Cañizares, Víctor González Coello de Portugal, Pablo Sáez y Rubén Manso.

Los diputados de Vox pidieron a Hacienda la suma total de dinero abonada por ciudadanos y empresas retenida por la Agencia Tributaria, una vez que el Tribunal Supremo ha dictado sentencia relativa a prohibir la retención impuestos si han pasado seis meses después sin que se haya iniciado un proceso de gestión, inspección o paralización que justifique la demora.

"RIESGO" DE UNA DEVOLUCIÓN SIN HABER COMPROBADO

En su respuesta, Hacienda detalla el número de declaraciones a devolver en el IRPF, Impuesto sobre Sociedades e IVA de ejercicios que no hayan prescrito y que, seis meses después de finalizar el plazo o desde la fecha de su presentación extemporánea, no haya sido ordenada la devolución pertinente ni se haya iniciado un procedimiento de comprobación (o no se espere de forma inminente).

Concretamente, en el IRPF hay 4.126 declaraciones que cumplen estas condiciones por un importe de 2.983.201,94 euros; 522 declaraciones por 7.236.844,85 euros en el Impuesto sobre Sociedades; y 234 declaraciones por importe de 5.391.049,69 euros en materia de IVA, trimestral y mensual.

Hacienda concluye su respuesta subrayando que el motivo de la existencia de estas devoluciones retenidas es que se está valorando la procedencia de iniciar un procedimiento de comprobación "ante el riesgo que supone la ordenación automática de la devolución sin la realización de una comprobación previa".