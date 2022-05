China dice estar "preparada" para cooperar con Australia en el Indo-Pacífico

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Las autoridades de China han asegurado este lunes que están dispuestas a cooperar con Australia en el Indo-Pacífico, lo que supone un giro por parte de Pekín en materia diplomática tras las elecciones celebradas en Australia.

El ministro de Exteriores del gigante asiático, Wang Yi, no ha logrado, no obstante, hacerse con el consenso de una decena de países y territorios del Pacífico para firmar el acuerdo para una Visión de Desarrollo Común, un pacto en materia de seguridad, tal y como ha informado el diario 'The Sydney Morning Herald'.

China ha propuesto, a cambio, una cooperación en materia económica y comercial que ha suscitado la preocupación de Washington y Canberra. No obstante, solo la mitad de los territorios en cuestión han firmado el pacto, lo que ha sido visto por muchos como un fracaso para Pekín.

El primer ministro de Fiyi, Frank Bainimarama, ha dado la bienvenida a Wang durante una visita este fin de semana ha señalado que la región "debe trabajar de forma conjunta para hacer frente a la amenazas antes de firmar cualquier acuerdo multilateral". "Ponemos el consenso por delante", ha asegurado.

La región se ha visto en medio de una disputa geopolítica entre Estados Unidos, Australia y China, y pone en tela de juicio la unidad en el marco de las negociaciones a través del Foro de las Islas del Pacífico.

Sin embargo, Wang ha indicado que China buscará ahora ejercer el papel de "regulador" en la región mientras trata de hacerse con apoyos para impulsar su visión de "desarrollo común, soberanía e integridad territorial", según ha explicado.

"China está dispuesta a mejorar la comunicación con todos los países a los que les importan las islas del Pacífico, especialmente Australia y Nueva Zelanda", ha explicado.