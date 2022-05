El representante legal de Neurona en México niega que Podemos se financiara de forma ilegal con la consultora

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El representante legal de Neurona en México, que ha declarado este lunes como testigo, ha negado ante el juez las presuntas irregularidades que se investigan en el contrato de 363.000 euros que firmó la consultora con Podemos para la campaña a las elecciones generales de abril de 2019.

Fuentes jurídicas presentes en la declaración han indicado a Europa Press que Germán Cobos ha asegurado vía videoconferencia al titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid que la formación 'morada' no se financió de forma ilegal con la consultora. Así, ha señalado que no le consta que el dinero que abonó Podemos a Neurona regresara de alguna manera a las arcas del partido.

Según han precisado las diversas fuentes consultadas, el testigo ha defendido ante el juez Juan José Escalonilla que la consultora sí realizó trabajos a la formación entonces liderada por Pablo Iglesias. En concreto, ha subrayado que Neurona prestó servicios de consultoría política y elaboró vídeos, diseños y demás material de campaña para las elecciones de abril de 2019. Así, ha refutado la tesis del juez de que los trabajos fueron simulados.

Al hilo de su declaración, Cobos ha subrayado que varios trabajadores de la consultora se trasladaron a Madrid para realizar los trabajos. Ha indicado, sin embargo, que desconoce cuál es la relación laboral de dichos trabajadores con la empresa porque, según ha alegado, no forma parte de su trabajo conocer los detalles de la contratación.

Preguntado por la discrepancia entre la fecha del borrador del contrato --de 27 de febrero-- y la fecha de constitución de Neurona en España --de 19 de marzo--, Cobos ha explicado al instructor que se trató de un error suyo.

VOX DICE QUE LA DECLARACIÓN ES "INCONCRETA"

La vicesecretaria jurídica de Vox, Marta Castro, que ejerce de acusación popular en la causa, se ha mostrado inconforme con la testifical. Para ella, la "falta de memoria sobre detalles societarios y solamente ratificar que conocía a los trabajadores sin aportar nada más" hace que la declaración de Cobos sea "difusa", "inconcreta" y "evasiva".

Castro ha reprochado que el testigo se acuerde de los nombres de empleados y colaboradores, pero no recuerde si realizó algún pago de Seguridad Social o si abonó algún tipo de prestaciones. "Nos resulta sorprendente que el representante legal no sepa si tiene o no trabajadores", ha dicho.

En este sentido, ha insistido en que el testigo no ha sabido "dar explicación sobre si Neurona tenía trabajadores ni si Consulting México también tenía trabajadores". Además, a su juicio, con la testifical de este lunes "se ha puesto de manifiesto que el administrador de hecho -de Neurona-- no estaba en Madrid, sino en México" y que era un "testaferro".

SE APLAZA LA DECLARACIÓN DE OTRO TESTIGO

Estaba previsto que este mismo lunes el juez Escalonilla tomara declaración a un segundo testigo, Waldemar Aguado Butanda --quien en marzo de 2019 recibió la primera copia del contrato que se investiga y estuvo a cargo de realizar 48 diseños gráficos para la campaña--.

Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, sin embargo, la testifical se ha aplazado después de que las defensas quisieran preguntarle por una documentación que el Juzgado no ha sabido localizar al momento. Las mismas fuentes han indicado que aún no hay fecha fijada para que se celebre el interrogatorio.

Ambas citaciones han tenido lugar después de que el pasado noviembre la Audiencia Provincial de Madrid estimara dos recursos, el que presentó la defensa del administrador de Neurona en España --al que se adhirió Podemos-- y el que interpuso la acusación popular ejercida por Vox, y ordenara al juez instructor que practicase la testifical que había denegado.

Aunque en un primer momento --en diciembre de 2020-- el juez dio el visto bueno a la petición de Vox de llamar a declarar a los dos trabajadores, en junio de 2021 concluyó --al igual que la Fiscalía-- que no hacía falta librar la comisión rogatoria a México al considerar que lo que podrían decir esos dos testigos ya había quedado acreditado por las personas que habían declarado en Madrid.

Tras la resolución de la Audiencia Provincial, emitió un nuevo auto en el que pedía auxilio a las autoridades judiciales mexicanas para celebrar el interrogatorio a los dos trabajadores de la consultora y preguntarles por el contrato acordado con la formación 'morada'.