Isco se despide del Real Madrid, con recado a Mbappé incluido

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

"Cuando estaba en el Málaga sabía que me tenía que ir. Me comprometí con otro equipo. Pero llamó a mi puerta el Real Madrid y al Real Madrid no se le puede ni se le debe decir que no, aunque siempre hay excepciones", explicó Isco en el mensaje publicado en su cuenta de Instagram. Al final de la frase, el malagueño añadió dos emoticonos, uno de una tortuga y otro de unas risas, haciendo referencia a lo sucedido con Kylian Mbappé.

Isco Alarcón, que aterrizó en el equipo blanco en el verano de 2013, se despidió tras ganar su quinta 'Champions' recordando la primera de ellas, la conquistada en el año 2014 contra el Atlético de Madrid. "Recuerdo decirle a mi gente 'joder, el Madrid lleva muchos años sin ganar la Champions y presiento que está al caer'. Y llego LA DÉCIMA, todo lo que viene después ya es historia", comentó.

"Nueve años más tarde acaba mi etapa en el club que ha hecho posible que cumpla todos los sueños que tenía cuando era pequeño. A parte de cumplir sueños, ganar más títulos de los que había imaginado, jugar con los más grandes, conocer gente increíble: Me lo he pasado de puta madre y que me quiten lo bailado", escribió Isco.

El mediapunta "sin duda" se queda "con lo bueno" esperando que su seguidores "también lo hagan". Agradeció también a sus compañeros y trabajadores que ha tenido en su trayectoria en el club por darle "el apoyo que todo el mundo necesita" y que no le "ha faltado", así como a la afición madridista.

El futbolista malagueño finalizó su mensaje con una frase optimista para los aficionados blancos. "Por cierto ayer le decía a un amigo que no entendía para qué estaban recogiendo la fiesta de Cibeles si la 15 está de camino", comentó, añadiendo risas y corazones blancos. "Hasta siempre y hala Madrid", concluyó Isco.