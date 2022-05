Lewandowski: "Mi era en el Bayern ha terminado, espero que no me retengan"

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

"No me gusta esta situación. Lo que es seguro es que mi era en el Bayern de Múnich ha terminado. No veo ninguna posibilidad de seguir mi carrera en este club. Vamos a ver qué pasa en las dos próximas semanas", aseguró en rueda de prensa, concentrado con su selección.

Lewandowski, a pregunta del diario Sport sobre si era optimista en cuanto a su fichaje por el FC Barcelona, aseguró entre risas que era una "gran pregunta". "No quiero seguir, ahora quiero concentrarme en Polonia y después tendremos tiempo para hablar de esta situación", apeló.

Además, recordó que el Bayern de Múnich es un "club serio" e hizo una petición a sus dirigentes. "Espero que no me retengan solo porque pueden hacerlo. No veo la posibilidad de seguir", reiteró el delantero internacional polaco, que dejó clara su intención de salir del Allianz Arena este verano.

De momento, en el FC Barcelona reconocen abiertamente que hay interés, incluso negociaciones, por Lewandowski, que debería llegar con un traspaso al tener contrato en vigor. Fue el técnico, Xavi Hernández, quien aseguró hace poco lo siguiente: "Es una posibilidad que pueda venir. Lo ha dicho él públicamente también. Hay negociaciones, pero no será fácil".