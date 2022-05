Scalpers prevé elevar sus ventas un 45% en 2022, hasta los 160 millones

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

En concreto, la enseña ha indicado que la mejora en eficiencia y apalancamiento operativo situaría el resultado bruto de explotación (Ebitda) sobre ventas en tasas por encima del 16%, frente al 15% de 2021.

La compañía ha destacado el crecimiento orgánico, con un 'like for like' del 40% en el primer trimestre frente a 2021, donde destaca especialmente el comportamiento en la línea de Scalpers Woman con un crecimiento en 'like for like' superior al 50%.

De esta forma, la línea femenina supone ya un 22% del total de ventas de la compañía y un 50% del negocio 'online', mientras que el 'ecommerce' pesa un 25% en el total de las ventas de la firma.

Las ventas internacionales de Scalpers registran un incremento del 200% en el primer trimestre del ejercicio, con especial énfasis en losmercados de México, Chile y Portugal.

La compañía apostará por seguir creciendo en mercados internacionales y durante la segunda mitad del ejercicio 2022 prevé realizar tres nuevas aperturas entre México y Chile, terminando el año con más de 20 tiendas en la región.

Por otro lado, tras la crisis de la pandemia, Scalpers vuelve a poner el foco en Europa, donde ha comenzado a trabajar ya a través de agencias y prevé sus primeras aperturas durante el segundo semestre del año. En Portugal, la compañía prevé cerrar el año con 15 puntos de venta propios.

Actualmente, Scalpers opera una red de 260 puntos de venta en seis países, incluyendo tiendas propias y espacios en El Corte Inglés, Palacio de Hierro en México y Falabella en Chile, empleando a más de 1.300 personas de forma directa.