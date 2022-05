Abascal cree que el problema de la inmigración ilegal no es "el color" sino "qué tienen en la cabeza"

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

En una entrevista en El Toro TV, recogida por Europa Press, Abascal ha lamentado los incidentes vividos este sábado en la final de la Champions League en París y la existencia de zonas en Europa "de islamismo fundamentalista y delincuencia" donde "no impera la ley civil y se aplica la sharía y la ley del delincuente".

"No podemos seguir llamando a inmigrantes de países que tienen una manera diferente de vivir --ha avisado--. No es el color de la piel, es lo que tienen en la cabeza algunas personas. Da igual que sean pelirrojos, negros o morenos del Magreb, lo preocupante es lo que tienen en la cabeza".

El líder de Vox cree que estas personas "no van a cambiar". "O lo paramos ahora evitando que entre uno solo más o tendremos un problema muy serio", ha señalado apuntando también a la expulsión de las personas "que no se pueden adaptar a vivir". "Hay zonas de Europa que ya no son Europa", ha lamentado.