‘Alito’ Moreno revela grabación con Manuel Velasco para denunciar campaña su contra

Tras los audios difundidos recientemente por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, declaró en los últimos días que todo es parte de una campaña de desprestigio de Morena.

Hace unas horas, ‘Alito’ Moreno anunció en sus redes sociales que cuenta con evidencia de “la operación de Estado” que asegura que altos mandos del gobierno de Morena “ordenaron” en su contra.

Hoy a la 1:00 PM presentaré ante los medios de comunicación evidencias de la Operación de Estado que, desde lo más alto del Gobierno de MORENA, han ordenado en mi contra. Posted by Alejandro Moreno Cárdenas on Tuesday, May 31, 2022

Moreno Cárdenas, compartió una grabación a través de sus redes sociales en la que se escucha una conversación entre el senador del Partido Verde Ecologista, Manuel Velasco Coello y el presidente nacional del PRI.

Durante la grabación se escucha que el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco y el titular del PRI ‘Alito’ Moreno conversan lo siguiente:

Manuel Velasco: ”Nuestro amigo, nuestro hermano″.

Alejandro Moreno: “Mjm... ¿El dos?”.

MV: “Ya sabes con quien...”.

AM: “Ajá... ¿El dos?”.

MV: “Habló con su jefe, sí. Habló con su jefe, ahí enfrente de mí”.

AM: “Ajá”

MV: “¿Ok?”.

AM: “Sí.”

MV: “Este que si no jalabas, se van a ir con todo”.

AM: Ah, ok. Perfecto, muy bien. Muy bien, qué bueno que me diste el recado.

MV: “Él me dijo, ‘oye cabr*n, yo quiero ayudar. Quiero platicar con él. Le dije, ‘yo sé que está en Aguascalientes, no se cuando regrese’. Le dije, ‘sí sí he platicado con él, pero sí estoy preocupado. O sea, porque eso ya se va a poner muy tenso”.

AM: “Sí, pero yo no entiendo así que anden con esas amenazas. Tuvimos diálogo, no cumplieron ningún acuerdo, platicamos con ellos y yo no entiendo así. Ellos no me conocen. Así que, está bien. Yo estoy de gira en Oaxaca, luego voy a Puebla y ya les dije que podemos construir diálogo y eso, pero primero está el país, hermano. ¿Qué quieres que yo le haga?”.

MV: “¿Pero no crees que sería bueno mejor platicar las cosas?”.

AM: “Ah, sí. Podemos platicar pero yo puedo hasta el domingo, después de la una y media de la tarde, no puedo antes”.

MV: “Ah, que porque se enteraron que estás llamando a una junta de Consejo en donde le van a decir a los diputados que voten que los van a expulsar”.

