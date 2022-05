Astou Ndour, sobre su decisión de no ir a la WNBA: "Creo que era el momento, no estaba bien mentalmente"

MADRID, 31(EUROPA PRESS)

"Sinceramente lo necesitaba. He llegado a un momento en el que estaba muy saturada, me ha costado mucho tomar esta decisión, pero la tomé y me ha venido genial por lo menos para poder parar, disfrutar y descansar para estar mejor de cara al futuro", explicó Ndour a Europa Press tras la presentación de la gira veraniega de la selección española femenina.

La jugadora recalcó que "desde hace por lo menos dos años" pensó en renunciar a jugar la temporada estadounidense, que se desarrolla entre los meses de mayo y agosto. La pívot participó por primera vez en el año 2014 y desde entonces compagina jugar en Europa con la WNBA y la selección española.

Finalmente, decidió no jugar el año después de proclamarse campeona con los Chicago Sky. "Siendo mi pasión, siempre me gusta ir, pero hay un momento en el que tienes que parar, ganándolo o sin ganarlo, y yo creo que era el momento porque realmente no estaba muy bien mentalmente y entonces era el mejor momento, también ganando sabe mejor que sin ganar, entonces el 'timing' es perfecto para poder ganar", admitió.

"HAY QUE VOLVER A VIVIR EL BALONCESTO QUE SIEMPRE VIVIMOS"

Ndour es uno de los pesos pesados de la selección, con la que debutó en el 2014 cuando jugaba en Gran Canaria. El combinado nacional se encuentra en pleno relevo generacional y aprovechará el verano de 2022 en el que no se clasificó para el Mundial de Australia para preparar el 'Camino al Futuro', una concentración en la que considera que "hay que disfrutar" y "dejarse llevar", porque es importante "que las cosas salgan natural" a la hora de forjar un nuevo equipo.

La jugadora valora positivamente la mezcla de "veteranía y juventud" de la selección, aunando a gente que tiene experiencia como a jóvenes que llevan "muchos años jugando, desde Sub-20 ó Sub-18". "Yo creo que va a ser una conexión buena y que se va a volver a vivir el baloncesto que siempre vivimos y va a ser genial", apuntó.

A sus 27 años, es una de las jugadoras más veteranas de la selección, aunque, entre risas, no esconde que no se había enterado hasta que se lo dijo su compañera Leonor Rodríguez. "La verdad es que está bien, como ha dicho todo el mundo, vamos a estar 'Camino al Futuro' y hay jugadoras que van a estar ahí, que tienen el potencial", afirmó.

Sin embargo, sigue lejos de la jugadora más veterana, Silvia Domínguez, que a sus 35 años es una de las capitanas de la selección, situación que le gustaría llegar a tener a Ndour. "Ojalá, lo que me gusta es jugar y disfrutar. Si tenemos salud mental y física, ¿por qué no?", declaró.

Con la selección, Astou Ndour ve importante conectar, entrenar y "de cara al futuro, que es lo más importante", centrarse en los partidos del mes de noviembre, donde se juegan su clasificación para el Eurobasket de 2023. "Creo que el trabajo se debe hacer desde el principio para poder construir lo que nos gustaría tener en este mes de noviembre", explicó.

Quien ya no estará en la selección es Laia Palau, que a sus 42 años ha dejado el baloncesto profesional y ha sido nombrada 'Team Manager' de la selección española. "Cuando la vi que nos vendría muy bien tener a Laia en nuestro lado porque ella ha estado muchos años siendo nuestra capitana y este rol que ahora lleva nos ayudará", aseguró.

"POR SUPUESTO QUE VOLVERÉ A ESPAÑA"

Sobre su futuro, indicó que todavía no lo tiene claro. "Yo qué sé, donde me mande Dios iré allí. Yo sinceramente no te puedo decir que me gusta este sitio o esta ciudad, pero de preferencias siempre prefiero calma, que pueda descansar y que haya buen ambiente fuera del baloncesto. Entonces vamos a ver dónde me llevará el futuro", confesó.

Ndour ya sabe lo que es jugar en España, Italia, Rusia, Turquía y Estados Unidos, habiendo disputado la última temporada en el Reyer Venezia. "Por supuesto, España es España y ahora mismo, como se ve, el nivel está muy alto y están regresando las jugadoras", subrayó.

Además, pone en valor el aumento de nivel que se está viviendo en la competición española, lo que para la internacional "es estupendo". "Viendo estas jugadoras con potencial que se han ido fuera y que ahora vuelvan a jugar en casa y encima a la Liga Dia la verdad es que es un paso muy grande, a ver si todas vuelven", manifestó.