Diego Martínez: "El equipo será la estrella, todos a su servicio"

BARCELONA, 31 (EUROPA PRESS)

"Me gusta empezar de cero, con el folio en blanco. Hay que hacer nuestro camino. No voy a entrar en nombres propios, no sé la plantilla que podemos configurar. El equipo será la estrella, todos al servicio de él. Y emocionarnos y transmitir como equipo. Es lo más importante", manifestó en rueda de prensa.

Martínez, presentado en el Auditori del RCDE Stadium, arrancó su llegada al banquillo 'perico' con un 'Bona tarda a tothom' ("buenas tardes a todos") en catalán. "Estoy tremendamente ilusionado por estar aquí. Gracias al club, al presidente, a Mao y a Domingo. Me vinculo a un club con prestigio en el fútbol español", aseguró el técnico gallego.

"Las convicciones en mi vida son importantes. Y creo que la sintonía fue magnífica y estamos tremendamente convencidos de que este es el paso que queremos dar. Compartimos una visión de presente y de futuro. Y eso nos apasiona. Deseamos ponernos manos a la obra y seguir creciendo juntos", valoró.

Después de un año sabático con 'stage' de aprendizaje en Inglaterra incluido, para empaparse de fútbol británico y poder "completar" su estilo y el de su cuerpo técnico, el exentrenador del Granada CF (dejó el cargo en verano de 2021 y no aceptó ofertas que tenía en la mesa) afronta ahora un nuevo reto que le ilusiona.

"Cuando uno toma una decisión debe sentir que es su proyecto. No solo tiene que ver con un argumento, sino con muchos factores. Hablé con 'pericos' de cuna y me comentaban este sentimiento, me lo describían como algo único y especial, y me resultaba atractivo. Es una inquietud que estaba ahí", apuntó sobre el 'sentiment' blanquiazul.

"Me atrae poder construir algo juntos. Me siento orgulloso de tener la libertad de ir dando pasos que sentía que debía dar. Será un año sembrático, no sabático. Los valores compartidos fueron claves: querer reivindicarse y dar lo mejor, nuestros momentos encajan perfectamente. Encaja lo que transmite el Espanyol con lo que siento", se sinceró.

Hablando ya en primera persona, aseguró que el Espanyol es un club "con ganas de crecer". "Pongo en valor el trabajo de Vicente y su cuerpo técnico. Conseguir un ascenso y una permanencia no es fácil. Eso posibilita que haya unos cimientos sólidos ahora. Permite seguir avanzando. Debe haber muchas entradas y salidas, hay que atar muchas cosas. Queremos una plantilla que dé soporte a una idea, que emocione, transmita, que todos nos sintamos representados", comentó, haciendo referencia a Vicente Moreno, su predecesor en el banquillo.

En cuanto al objetivo, aseguró que lo pondrán "en el proceso". "La puntuación es la consecuencia. El objetivo es el presente. Construir una identidad de juego, una mentalidad que emocione a la afición. Y lo que hagamos en ese proceso dará un resultado. Creo que podemos conseguir cosas que ni imaginamos, pero tienen que ver con el día a día", aportó.

Y, como mensaje a la afición blanquiazul, fue claro: "Como equipo tenemos que ofrecer, no pedir. Que tengan confianza, que crean en el equipo y a partir de ahí podamos configurar un camino juntos. Seguro que será bueno y positivo. Nos hará sentir. Mi compromiso personal es muy alto. Es mi forma de vivir. Y aquí el club es una forma de sentir".