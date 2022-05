El presidente y el primer ministro croatas se enzarzan en torno a la idoneidad de las sanciones contra Rusia

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

"Lamentablemente, las sanciones no funcionan, posiblemente, en algún momento lo hagan. El rublo no ha bajado, Rusia no siente nada de esto desde el punto de vista financiero, y cuando lo haga, la guerra habrá terminado", ha valorado Milanovic.

En ese sentido, el presidente croata cree que "el precio lo pagarán los ciudadanos europeos", mientras Vladimir Putin sonreirá satisfecho". Milanovic ha apuntado que si no es Europa, serán otros mercados los que compren el petróleo y el gas ruso, debido a la alta demanda de productos energéticos.

Por su parte, desde Bruselas, el primer ministro de Croacia, Andrej Plenkovic, ha rechazado que las sanciones impuestas desde la Unión Europea no estén siendo efectivas y ha apuntado que este tipo de declaraciones solo favorecen al "agresor ruso", informa el diario croata 'Slobodna Dalmacija'.

"No es cierto que las sanciones no estén ayudando. Gracias a sus fuentes de energía, Rusia financia operaciones de guerra en las que cada día muere un gran número de soldados y civiles", ha argumentado Plenkovic tras asistir a la última cumbre de la UE, en la que se ha aprobado el sexto paquete de sanciones para Rusia.

"Estamos siguiendo una política en interés de Croacia y de la UE, en interés de la justicia y la solidaridad", ha dicho Plenkovic, quien emplaza a Milanovic a dar "explicaciones" por este supuesto apoyo a Rusia. "Ha estado pasando durante meses y no es una coincidencia, es una gran pena y vergüenza para Croacia", ha lamentado.

El primer ministro no ha terminado ahí y también ha criticado las palabras de Milanovic sobre las escasas posibilidades de que Croacia se convierta en un centro estratégico para el centro de Europa en lo que respecta al transporte de energía.

"Me gustaría que Croacia se convirtiera en un jugador clave. Sin embargo, Croacia no es un jugador clave ni un jugador en absoluto", palabras de Milanovic que para Plenkovic denotan o bien "ignorancia" o "falta de argumentos".

"Negar el papel estratégico de Croacia en nuestra vecindad; con todas las actividades que emprendemos, con el hecho de que la terminal de gas natural licuado se llevó a cabo bajo nuestro mandato, de que las inversiones en infraestructuras le darán a Croacia una posición completamente diferente; puede llamarse ignorancia, o bien celos", ha valorado Plenkovic.