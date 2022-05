El primer ministro de Polonia afirma que su deseo es ver a Putin "fuera del Kremlin"

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

"Nos gustaría verle totalmente fuera, por supuesto", ha aseverado Putin, que ha indicado que el presidente ruso representa "un poder bruto" y una "superpotencia". Así, ha manifestado durante una entrevista con la cadena británica Sky News que "el principal objetivo sigue siendo que Ucrania sea un país soberano".

En este sentido, ha señalado que "es por ello que el mundo apoya a Ucrania en todas las direcciones posibles". "Será una victoria conjunta", ha manifestado antes de indicar que "nadie quiere comprar energía de la bárbara Rusia porque no se puede confiar en ella".

"Hemos descubierto que no solo es un país en el que no podemos confiar sino también un Estado criminal. Así, estamos discutiendo no solo cómo dejar de lado los hidrocarburos rusos sino también el gas", ha manifestado.