España defiende no cerrar "la vía diplomática" con Putin al tiempo que se mantienen las sanciones

BRUSELAS, 31 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha defendido este martes la importancia de mantener abierta la vía del diálogo con el presidente ruso, Vladimir Putin, al mismo tiempo que se adoptan sanciones para mantener la presión sobre Rusia de cara al fin de la invasión de Ucrania y la paz.

En rueda de prensa al término del Consejo Europeo extraordinario celebrado en Bruselas, Sánchez ha defendido los contactos que han venido manteniendo el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Olaf Scholz, con Putin, recordando que ambos países conformaban junto a Rusia y Ucrania el Cuarteto de Normandía y recalcando que cuando finalmente se produzcan conversaciones de paz "Europa tiene que estar sentada a la mesa".

En su opinión, es importante mantener la "vía diplomática" abierta y así se lo ha trasladado a los propios Scholz y Macron. "Al mismo tiempo que tenemos que ser duros tenemos que contar con una vía diplomática abierta para que se pueda lograr cesar las hostilidades, un alto el fuego, la paz y el fin de la agresión", ha afirmado.

No obstante, ha dejado claro que Putin "debe ser consciente de que las sanciones no van a terminar hasta que no salga el último soldado ruso de Ucrania", resaltando el sexto paquete que verá la luz en los próximos días tras el acuerdo político alcanzado en esta cumbre y que incluirá el embargo al petróleo que llega por barco a la UE.

El presidente del Gobierno ha reconocido que esta no es una postura "unánime" entre los Veintisiete y algunos países "no están de acuerdo con esta estrategia porque tienen una posición más asertiva respecto a Rusia", pero ha insistido en que "nunca se tiene que cerrar".

"Creo que es muy bueno a la hora de explicar a los conciudadanos lo que estamos haciendo" y los "esfuerzos que tenemos que asumir" como consecuencia de la guerra y también a la hora de "contrarrestar las narrativas del régimen ruso" en terceros países, sobre todo en un contexto como el actual en el que podría producirse una crisis alimentaria.

"Es importante que vean que Europa es un actor que quiere buscar la paz y quiere el fin de la invasión y superar este conflicto" pero que al mismo es "solidario" y también es "contundente" frente a Rusia y está "unido en su respuesta a Putin" pero sin abandonar la vía diplomática.

Por otra parte, Sánchez ha evitado significarse sobre si España apoya que Ucrania reciba el estatus de país candidato a la UE en el Consejo Europeo de junio. Así, ha dicho que será entonces cuando, con el informe que presente al respecto la Comisión Europea, los líderes europeos debatan sobre el paso a dar.

MACRON DEFIENDE SUS CONTACTOS

También Macron ha defendido la interlocución que él y el canciller alemán mantienen con Putin, con quien hablaron durante el fin de semana. Aunque quienes tienen que negociar son ucranianos y rusos cuando haya un alto el fuego, "como europeos seremos parte garante del proceso, así que es normal implicarse con cada parte y seguir discutiendo", ha sostenido en declaraciones a la prensa.

Así las cosas, ha defendido hablar con el presidente ruso "de manera regular" manteniendo informado "con plena transparencia" al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.