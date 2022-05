Javier Tebas: "La RFEF necesita gestiones impolutas de verdad"

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

"De la Asamblea de la RFEF lo de menos es el sueldo y los 3.000 euros de ayuda a su vivienda. Queda morboso, pero hay una reflexión más importante de lo que pasó. El lunes había dos Asambleas, la de la RFEF y la de AFE, y la FIFA sólo fue a una, habrá que preguntar. ¿No se pudo escapar tres minutos? Porque en la toma de posesión de Rubiales estuvieron el 'hermano' Ceferin y el 'hermano' Infantino, y el lunes sólo estuvo el 'hermano' (Alejandro) Blanco, que no se pierde ninguna", subrayó Tebas durante los Desayunos Deportivos de Europa Press patrocinados por DAZN, Repsol, Loterías y Apuestas del Estado y Unicaja Banco.

En este sentido, el dirigente se centró en atacar en las palabras de Rubiales sobre que "la gestión de la RFEF ha sido impoluta". "Parece 'Cuéntame', algo del blanco y negro, y uno de acuerda del pasado. Todos esperábamos que diese explicaciones", criticó.

El presidente de la patronal se refirió a las cantidades adeudas en pleitos como los perdidos con Mediapro, "que son caprichos de Tomás González-Cueto y Rubiales de excluir a un competidor del proceso del concurso del VAR y de la Copa", o de los partidos de los lunes y los viernes, que le van a costar "una demanda por daños y perjuicios de entre 25/30 millones y eso depende de esa gestión impoluta".

"¿Es gestión impoluta lo de Ana Muñoz, Juan Rubiales o María Tato? ¿Dónde está toda esa gente? ¿Eso es gestión impoluta? Dicen que tiene la máxima puntuación de Transparencia Internacional y es por colgar en su página web las cuentas anuales. ¿Es impoluto lo de la Supercopa en Arabia Saudí, que cómo no puedo pagar los 4 millones a Kosmos que se los pague Arabia? Eso trasciende de lo ético", aseveró, advirtiendo que tampoco lo era la forma de realizar el reparto económico entre sus participantes.

Tebas reconoció que ha hablando "hace cuatro o cinco semanas" con Juan Rubiales, tío del presidente de la RFEF y su exjefe de gabinete. "Y terminé la conversación diciéndole que tendría que ir donde tuviese que ir. Parece que el culpable es Juan Rubiales", puntualizó. "No es inductor de nada, es una víctima y una persona con valores. El problema a veces que cuando tienes un buen sueldo no te atreves a denunciar porque te dejan fuera y no puedes conseguir otro puesto con las mismas condiciones", manifestó.

"¿Por qué se graba a la secretaria de Estado (Irene Lozano) o a un ministro? ¿Cómo va a ir ahora a reunirse con alguien? O esto se pone serio o no se qué puede pasar, se han roto todas las líneas rojas. Encima estamos con victimismo. Tenemos que claro que la federación del deporte más importante de España del que somos parte LaLiga y los clubes necesita gestiones impolutas de verdad", prosiguió, sorprendido por "el tono de voz" que usaba Luis Rubiales en las grabaciones desveladas por 'El Confidencial'.

El mandatario recalcó que se ha "sentado" con su homólogo federativo "como con otros directivos de la RFEF" que se lo han "pedido". "Pero no puedo decir quienes porque los manda a un 'gulag' que tiene en Mateo Inurria. Eso está pasando, lo más fácil es callarme, pero estoy bastante preocupado", afirmó.

"YO NO ESTOY DETRÁS DE NADA"

Tebas, que simplemente tiró de ironía para hablar de los 3.000 euros que recibe Rubiales de ayuda para la vivienda "ganando 600.000", reiteró que no tiene nada que ver con todo lo que ha sucedido. "Estoy detrás de todo desde que llegó al cargo y me consta que se lo dijo al presidente del Gobierno, que soy muy malo. Tiene dos problemas obsesivos: que quiere facturar más que la Federación Inglesa y Javier Tebas", expresó.

"Yo no estoy detrás de nada, soy el presidente de LaLiga y tengo que decir lo que pienso. A mí me han hackeado emails y se han publicado y denuncié y di explicaciones públicas. Habla de un viaje en Nueva York por intensas jornadas de trabajo y no dio explicaciones, si fueron tan intensas se acordara", sentenció.

Por otro lado, sí mostró su satisfacción con el calendario aprobado en la Asamblea de la RFEF porque "los que manejan este tema han estado a la altura en un año muy difícil", mientras que dejó claro que el partido en los Estados Unidos ya no es "un tema prioritario". "Es perder el tiempo si el presidente de la RFEF sigue siendo el mismo. Está sobre mi mesa por si un día surge, pero no como elemento estratégico", admitió.

Finalmente, sobre el homenaje de la AFE a Ángel María Villar, Tebas resaltó que el sindicato "hace bien en homenajear a quien quiera" y que el expresidente de la RFEF fue "un fundador", y detalló que las relaciones con la asociación que preside David Aganzo son "correctas". "Ya no hablamos de deudas ni de temas que no son esenciales, hablamos en positivo", declaró.